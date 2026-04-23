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Tolón y el ministro de Deportes de Italia se reúnen para reforzar la cooperación bilateral

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Madrid, 23 abr (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el ministro de Deportes y Juventud de la República Italiana, Andrea Abodi, se reunieron este jueves en Roma en la residencia del Embajador de España, Miguel Fernández-Palacios, para reforzar la cooperación bilateral en materia deportiva en el que ambos dirigentes acordaron mantener un canal de diálogo que consolide una agenda de trabajo en los próximos meses.

En el encuentro, subrayaron la importancia de la coordinación institucional para fortalecer el papel del deporte como herramienta de cohesión social y desarrollo a través de promover la práctica deportiva, el deporte base desde la perspectiva municipal y el impulso de la igualdad, informó en un comunicado el ministerio.

Tolón destacó el valor de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambos países, con especial énfasis en el deporte de alto nivel, y felicitó a Abodi por la reciente organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Por su parte, Abodi reafirmó el interés de Italia en estrechar la colaboración con España y poner en común iniciativas que contribuyan al crecimiento del deporte y al bienestar de la juventud. EFE

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