Temas del día de EFE España del jueves 23 de abril de 2026 (13:30 horas)

JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - Rajoy niega una operación política contra Bárcenas y haber triturado la contabilidad B

(Texto enviado a las 12:55; 1026 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

- Rajoy solo recuerda el mensaje a Bárcenas de 'Luis, sé fuerte' por verlo publicado durante 15 años

(Texto enviado a las 11:48; 408 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Cospedal niega que hiciese "encargos" a Villarejo cuando era secretaria general del PP

(Texto enviado a las 11:26; 262 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Cospedal dice desconocer un espionaje a Bárcenas: "Dudo que fuera verdad"

(Texto enviado a las 13:02; 688 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PREMIO CERVANTES

Madrid - Los reyes entregan el Premio Cervantes 2025 al mexicano Gonzalo Celorio

(Texto enviado a las 12:00; 164 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Felipe VI asegura que México y España son "más que países hermanos"

(Texto enviado a las 12:51; 563 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Celorio: "La nacionalidad mexicana no puede disociarse de la historia y cultura españolas"

(Texto enviado a las 12:44; 786 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Urtasun defiende la universidad pública y homenajea al exilio español en México

(Texto enviado a las 12:34; 326 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO ÁBALOS

Madrid - Inspectoras niegan indicaciones en la auditoría de Transportes de contratos del caso Koldo

(Texto enviado a las 13:12; 571 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO ARAGÓN

- Azcón reivindica su pacto con Vox para que Aragón avance "en la dirección correcta"

(Texto enviado a las 13:10; 205 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO EXTREMADURA

Mérida - El nuevo Gobierno extremeño: dos consejerías para Vox y modificaciones de competencias

(Texto enviado a las 13:01; 435 palabras)

PP VOX

- Villalar (Valladolid) - Mañueco elude hablar de 'prioridad nacional' y remite a su posible pacto "cuando se firme"

(Texto enviado a las 11:11; 263 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ana Redondo pide no dejarse engañar por el "simplismo" de la 'prioridad nacional'

(Texto enviado a las 11:22; 314 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Enrique Santiago (IU) denuncia la "mentira" de la 'prioridad nacional' contra migrantes

(Texto enviado a las 12:06; 384 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Barcelona - Vox en Cataluña defiende que el pacto con el PP en Aragón evita "fronteras lingüísticas"

(Texto enviado a las 12:04; 362 palabras)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - Los barrios pobres piden "consenso" contra la exclusión frente a una abstención "brutal". Diego Márquez

(Texto) (Foto) (Vídeo)

JUICIO HOMICIDIO

Madrid - Suspenden el juicio y ordenan la búsqueda internacional a un acusado del pique mortal de M-30

(Texto enviado a las 11:51; 200 palabras)

ESPAÑA GIBRALTAR

Madrid - Picardo admite que la postura de España en la soberanía de Gibraltar "no le es simpática"

(Texto enviado a las 12:22; 534 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Albares: Las desigualdades entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar son parte del pasado

(Texto enviado a las 13:19; 191 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

HUELGA MÉDICOS

Madrid - Sanidad desconvoca una reunión con comunidades ante el bloqueo del Comité de huelga médica

(Texto enviado a las 11:10;503 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Comité de huelga médica pide la dimisión de Mónica García ante las "reiteradas mentiras" del Ministerio

(Texto enviado a las 11:13; 604 palabras)

SANT JORDI

Barcelona - Sant Jordi vuelve a convertir ciudades y pueblos catalanes en mares de libros y rosas

(Texto enviado a las 12:31; 552 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SALUD NUTRICIÓN

Madrid - Los nutricionistas abogan por alimentos de temporada, proximidad y bajo impacto ambiental

(Texto enviado a las 13:21; 552 palabras) (Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8001080356, 8004485395)

ARQUEOLOGÍA HALLAZGO

Valladolid/Sorio - Un 'souvenir' del siglo II: encuentran en Soria una copa romana del Muro de Adriano

(Texto enviado a las 11:43; 673 palabras) (Foto)

PENDIENTES

TRÁFICO VÍCTIMAS

Madrid - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el teléfono 018 de atención a las víctimas de siniestros de tráfico, un servicio gratuito, accesible y con cobertura nacional pensado para ayudar a todas las personas que sufran, de manera directa o indirecta, un accidente de tráfico

(Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

GARCÍA LORCA

Madrid - La Residencia de Estudiantes presenta la exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento', que, a través de 350 piezas, repasa la historia integral del archivo familiar de Federico García Lorca, que desde su muerte hasta hoy su familia ha logrado preservar.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:15h.- Álora (Málaga).- PARTIDOS PSOE.- El ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, atiende a los medios antes de participar en un acto de precampaña. Casa de la Cultura. Avenida de Cervantes, 1.

19:00h.- Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).- CASA REAL.- El Rey Felipe VI asiste a la jornada inaugural de la reunión del comité internacional de Aspen Institute. La Farm Studio. C/ Baños, 6. (Texto)(Foto)

19:00h.- Palma.- PP PROHENS.- Presentación de la candidatura a la presidencia del PP balear de Marga Prohens. Plaza Marina del Portitxol. (Texto) (Foto)

19:00h.- Jaén.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, participan en un acto de partido. Palacio de Congresos (Texto) (Foto)

20:00h.- Huelva.- PARTIDOS VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal clausura el acto de precampaña que se celebra en Huelva, en el que participa también el candidato a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira. Plaza de las Monjas. (Texto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

13:00h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, clausura las jornadas '30 años de los Pactos de Toledo', organizadas por la Fundación Alternativas. C/Don Ramón de la Cruz, 3. (Texto)

15:00h.- Madrid.- GOBIERNO ENERGÍA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, firma un Memorando de Entendimiento (MoU) sobre el Desarrollo de un Interconector Eléctrico España-Irlanda, en la sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- FONDOS UE.- Comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Congreso de los Diputados. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- ENERGÍAS RENOVABLES.- El Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), que agrupa a más de 50 empresas de diversos ámbitos, presenta en el Congreso de los Diputados el manifiesto titulado “Por un futuro competitivo y de autonomía estratégica. Las empresas seguimos apostando por la economía verde”. Congreso de los Diputados.

16:30h.- Madrid.- COMISIÓN SEPI.- El director de la Asesoría Jurídica de Globalia en el momento del rescate de Air Europa, Ramiro Campos Gallego, comparece ante la comisión del Senado que investiga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

16:30h.- Madrid.- NEUROCIENCIA DERECHOS.- La Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso estrena un ciclo de encuentros científicos con una sesión del neurobiólogo Rafael Yuste sobre neuroderechos. Congreso.

17:00h.- Málaga.- TECNOLOGÍA MENORES.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España, Miguel Escassi, asisten a la clausura del encuentro 'Creciendo en la era digital'. Centro de Excelencia de Ciberseguridad de Google (GSEC). Paseo de la Farola, 6.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Madrid.- DÍA LIBRO.- El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, comienza la tradicional lectura continuada del Quijote, uno de los principales actos en torno al Día del Libro. Participa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a partir de las 18:00 horas. Círculo Bellas Artes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CINE JORNADAS.- El director Oliver Laxe abre las Jornadas del Oficio Cinematográfico del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Auditorio Alfredo Kraus. (Texto) (Foto)

18:00h.- Barcelona.- SANT JORDI.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los periodistas durante la Diada de Sant Jordi Rambla de Catalunya, 43, esquina c/ Consell de Cent. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Decimotercera corrida de abono de la Feria de Abril de Sevilla. José Mari Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta lidian toros de Victoriano del Río. Plaza de la Maestranza. (Texto) (Foto)

19:30h.- València.- ARTE CÓMIC.- La Universitat de València inaugura la exposición ‘Línea, luz, color. Los cómics de Miguel Calatayud’. Centre Cultural La Nau, c/ Universitat, 2.

20:00h.- Madrid.- CINE ESTRENOS.- Estreno del documental 'Sidosa', de Lluís Galter y Màrius Sánchez, y protagonizada por Eduardo Casanova. Asisten los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska, y Sanidad, Mónica García. Cine Proyecciones. (Foto)

20:00h.- San Sebastián.- CINE DERECHOS.- La película 'Palestine 36', dirigida por la cineasta palestina Annemarie Jacir, inaugura la 23 edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia

21:00h.- Zaragoza.- CONCIERTO KING SAPO.- La banda de rock King Sapo ofrece un concierto tras haber sido recientemente nominada a Mejor Álbum y Mejor Canción de Rock en los Premios de la Academia de la Música. Sala Rock and Blues (Calle Cuatro de Agosto, 5).

21:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL CINE.- La proyección de la película alemana 'Fausto' (1926), de Friedich Wilhelm Murnau, abre la 25 edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Auditorio Alfredo Kraus. EFE

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