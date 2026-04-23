Suspenden el juicio y ordenan búsqueda internacional a un acusado del pique mortal de M-30

Madrid, 23 abr (EFE).- La magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Rosa Quintana ha acordado este jueves la disolución del jurado y la suspensión del juicio a dos acusados de un pique en la M-30 de Madrid que causó un accidente en el que murió un tercer conductor al no comparecer uno de ellos, en busca y captura desde el pasado día 15.

Así lo ha comunicado la presidenta del tribunal en la vista en la que además ha adelantado que dictará una nueva orden de detención, esta vez internacional, ya que existen "sospechas" de que el fugado, Francisco M.S., "puede haber abandonado el territorio español".

La causa se sigue por unos hechos ocurridos el 25 de julio de 2021 cuando según el fiscal debido a un pique a una gran velocidad en la carretera de circunvalación M-30 de Madrid entre Francisco M.S., que conducía un BMW acompañado de su novia, y Rafael M.F., que iba al volante de un Fiat, provocó que este chocara con un tercer vehículo causando el fallecimiento de su conductor.

El fiscal pide en sus conclusiones provisionales 15 años de prisión para cada uno de ellos. EFE