Manolo González, tras la derrota ante el Rayo: "El resultado no es justo"

Madrid, 23 abr (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este jueves que el resultado del partido de su equipo ante el Rayo Vallecano (1-0) "no es justo" y, aunque admitió que en la primera parte no estuvieron a tono, destacó que tuvieron ocasiones suficientes para conseguir un premio mejor.

Manolo González lamentó no haber aprovechado las oportunidades, entre ellas, el penalti detenido por el portero Cárdenas, y sumar una nueva derrota que supone alargar una racha negativa de quince jornadas sin ganar.

"El resultado no es justo (...) El vestuario, lógicamente, está fastidiado por haber tenido ocasiones muy claras de decantar el partido. Ellos han tenido también dos, pero las nuestras han sido muy claras para ganar el partido", analizó en la rueda de prensa posterior al encuentro jugado en el Estadio de Vallecas.

A pesar de seguir sin saber lo que es la victoria este año y de estar a cinco puntos del descenso, el técnico blanquiazul se mostró convencido de que su equipo no va a tirar la toalla: "Toca levantarse y competir al máximo nivel".

"Condiciona el llevar mucho tiempo sin ganar y es una situación que te deja moralmente fastidiado. Nos fastidia que hay que hacer muchas cosas para ganar un partido y, en cambio, el rival con poco gana", lamentó, y se mostró descontento con la falta de intensidad en fases de la primera mitad.

Con el Levante, Real Madrid y Sevilla como próximos rivales, Manolo González afirmó que todos los partidos hasta final de temporada "son igual de importantes". EFE