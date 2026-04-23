Espana agencias

Restablecida la circulación ferroviaria entre Lleida y Tarragona afectada por un incendio

Guardar

Tarragona, 23 abr (EFE).- La circulación ferroviaria entre Vinaixa (Lleida) y La Plana de Picamoixons (Tarragona) se ha restablecido ya después de haber estado interrumpida este jueves durante unas horas por un incendio de vegetación cercano a las vías originado por un intento de robo de cable en Vilaverd (Tarragona), informa Renfe.

El suceso ha afectado a las líneas de Rodalies R13 y R14 y se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados.

Los Bomberos han recibido el aviso del fuego poco antes de las tres y media de la madrugada y han enviado una dotación para extinguirlo.

Técnicos de Adif han podido restablecer el servicio hacia las 8:20 horas.

Según Renfe, el servicio de autobús entre Vinaixa y La Plana de Picamoixons se mantiene pese a que la circulación de tren ya se ha restablecido. EFE

dpj/hm/grc

Últimas Noticias

Intervenidos 72 kilos de hachís y tres de cocaína en un envío de paquetería en Palma

Infobae

Expertos creen que la IA agentiva puede aumentar los riesgos de la privacidad o mejorarla

Infobae

El Gobierno vasco insiste en que no toma "decisiones arbitrarias" en materia penitenciaria

Infobae

Rob Givone: "El único activo que me da escalofríos es el Atlético de Madrid"

Infobae

Las pernoctaciones en hoteles españoles crecieron 3,4 % en el tercer trimestre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella de cerveza

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

ECONOMÍA

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013