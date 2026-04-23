Restablecida la circulación ferroviaria entre Lleida y Tarragona afectada por un incendio

Tarragona, 23 abr (EFE).- La circulación ferroviaria entre Vinaixa (Lleida) y La Plana de Picamoixons (Tarragona) se ha restablecido ya después de haber estado interrumpida este jueves durante unas horas por un incendio de vegetación cercano a las vías originado por un intento de robo de cable en Vilaverd (Tarragona), informa Renfe.

El suceso ha afectado a las líneas de Rodalies R13 y R14 y se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados.

Los Bomberos han recibido el aviso del fuego poco antes de las tres y media de la madrugada y han enviado una dotación para extinguirlo.

Técnicos de Adif han podido restablecer el servicio hacia las 8:20 horas.

Según Renfe, el servicio de autobús entre Vinaixa y La Plana de Picamoixons se mantiene pese a que la circulación de tren ya se ha restablecido. EFE

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