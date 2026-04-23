Rajoy no cree que Bárcenas tenga grabaciones: "Las habría dado a conocer"

San Fernando de Henares (Madrid), 23 abr (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sostenido este jueves que su tranquilidad era "total y absoluta" acerca de posibles grabaciones comprometedoras del extesorero del PP Luis Bárcenas: "Si las tuviera, las habría dado a conocer", ha dicho.

Rajoy, al que la trama Kitchen apodaba 'El barbas' o 'El asturiano', ya testificó en 2017 siendo aún jefe del Ejecutivo en el juicio del caso Gürtel que sentó a Bárcenas por primera vez en el banquillo y cuya sentencia hizo prosperar la moción de censura promovida por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, casi un año después.

El lunes, Bárcenas aseguró, en su declaración en este mismo juicio, que varias grabaciones que incriminaban a "M.R." le fueron sustraídas de un 'pendrive' en el marco de Kitchen, concretamente del taller de su mujer Rosalía Iglesias.

A preguntas de la acusación popular que ejerce Podemos, Rajoy ha apuntado que su tranquilidad acerca de estas posibles grabaciones es "total y absoluta".

"Es más, no creo que las tuviera. Porque si las tuviera las habría dado a conocer como dio a conocer muchos documentos", ha dejado claro el expresidente del Gobierno. EFE

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