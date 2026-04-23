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Rajoy niega triturara en presencia de Bárcenas la última hoja de la contabilidad b del PP

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San Fernando de Henares (Madrid), 23 abr (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado en la Audiencia Nacional que metiera en una trituradora la última hoja de la contabilidad b del PP en presencia del extesorero Luis Bárcenas, como éste mismo ha asegurado que dejó registrado en un audio que le fue sustraído en la operación Kitchen.

En su declaración como testigo en el juicio por este caso, Rajoy ha respondido totalmente tranquilo a las preguntas que le ha formulado la abogada del PSOE y la primera ha sido sobre anotaciones como M.RAJ o M.Rajoy, 'El asturiano" y 'El barbas' y que si sabía que le llamaban así.

También ha asegurado que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara en un sobre el remanente de la caja b como sostuvo su extesorero el pasado lunes. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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