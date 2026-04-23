Puigdemont reivindica Sant Jordi como "una de las aportaciones" de los catalanes al mundo

Barcelona, 23 abr (EFE).- El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado Sant Jordi como "una de las aportaciones" que los catalanes han hecho al mundo.

"Los catalanes convertimos la diada de nuestro patrón en la fiesta del libro y la rosa", ha afirmado este jueves en un mensaje en X.

Y lo hicieron, ha añadido, "de manera discreta y sin avaricia".

"¡Que todo el mundo haga suya la fiesta mayor de la literatura catalana! ¡Feliz Sant Jordi!", ha concluido. EFE