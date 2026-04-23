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Nadal, Courtois, Sinner y Bellingham estrenan la pista de tenis del Bernabéu

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Madrid, 23 abr (EFE).- El extenista español Rafa Nadal, los futbolistas del Real Madrid Jude Bellingham y Thibaut Courtois y el italiano Jannik Sinner, actual número uno del 'ranking' ATP, disfrutaron este jueves jugando un peloteo en la pista de tierra batida montada en el estadio Santiago Bernabéu con motivo del Masters 1.000 de Madrid.

Conciertos de música, pista de hielo de patinaje, partidos de la NFL y ahora una pista de tenis de tierra batida. El Santiago Bernabéu ha vuelto a cambiar su cara para, en vez de césped, tener una pista de tenis con la que deleitar a los mejores jugadores del mundo durante su paso por Madrid y evidenciar su condición de espacio multiusos.

La pista, instalada para entrenamientos, la han querido estrenar Nadal y Courtois, por un lado, con Bellingham y Sinner por otro. Los cuatro jugaron un peloteo ante la atenta mirada como juez de silla de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

En ese peloteo, que se desarrolló bajo un ambiente muy distendido, estuvo presente el hijo de Rafa Nadal, también llamado Rafa, al que se le vio con una raqueta en la mano jugando con una pelota.

A la inauguración de la pista también acudieron Feliciano López y Garbiñe Muguruza, los dos directores del torneo madrileño, que sigue innovando a nivel organizativo para ofrecer a los tenistas una experiencia más allá del componente puramente deportivo.

La pista del Santiago Bernabéu está pensada para que todo aquel tenista del torneo de Madrid que quiera realizar un entrenamiento o tener una foto icónica en el estadio pueda hacerlo de forma voluntaria, previa petición expresa, sin renunciar a la principal sede de entrenamientos en la Caja Mágica.

También estuvieron presentes en el estreno de la pista del Santiago Bernabéu la tenista polaca Iga Swiatek y la futbolista colombiana del Real Madrid Linda Caicedo. EFE

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