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Más de 250 organizaciones llaman de nuevo a protestar en toda España contra la guerra

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Madrid, 23 abr (EFE).- Un total de 253 organizaciones y más de 10.000 personas, entre ellas personalidades de quince países, han firmado la segunda edición del manifiesto 'Hay que Parar la Guerra en Oriente Medio. No Olvidar Gaza' con el que llaman a manifestarse este fin de semana en cerca de 150 localidades españolas.

Las citas principales se producirán en Madrid, con una concentración en la Plaza de Callao a las 11 de la mañana del sábado, y en Barcelona, frente a la catedral, a mediodía.

El objetivo de este llamamiento es alertar de la "grave amenaza" para la paz mundial que suponen, según defienden, las acciones de Estos Unidos e Israel en los diferentes conflictos activos en Oriente Medio.

Aún insistiendo en su crítica el régimen de los ayatolás y la situación de las mujeres en Irán, la plataforma sostiene que nada justifica "los salvajes bombardeos" de ambos países.

Entre las entidades que apoyan la convocatoria se encuentran partidos como el PSOE y Sumar, organizaciones de la sociedad civil como la FELGTBI+ y los principales sindicatos, pero los impulsores también han conseguido unir a su causa a representantes de diversas organizaciones internacionales.

Firman el manifiesto, entre otros, miembros del Partido Laborista Irlandés, el Partido Socialista de Francia, el Frente Amplio de Chile, el Partido Democrático de Italia o la Unión por la Patria de Argentina. 

"Reivindicar la paz con cultura"

Entre las personalidades culturales que se han adherido están la escritora Rosa Montero, el director de cine Pedro Almodóvar, la cantante Rigoberta Bandini o la actriz Ingrid García Jonnsson.

Durante el acto de presentación de la iniciativa, el portavoz de la plataforma convocante, Joanen Cunvat, ha explicado que durante las concentraciones no solo se van a exponer las tradicionales peticiones de parar la guerra, sino que también van a "reivindicar la paz con cultura".

En las convocatorias se leerán poemas de la tradición iraní, libanesa, palestina y también la hebrea como parte de un movimiento que cuenta con el respaldo de personalidades del mundo del cine, el teatro o la comunicación.

La plataforma Parar la Guerra nació el 29 de octubre de 2023 tras comenzar los bombardeos israelíes sobre Gaza en repuesta los atentados de Hamás del día 7 del mismo mes y ha publicado 10 manifiestos desde entonces, que se han traducido en 9 movilizaciones estatales. EFE

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