Mariano Rajoy niega una operación política contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas

Madrid, 23 abr (EFE).- El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha negado que existiera una "operación política" contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha dicho que después supo que había existido una operación policial para "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros", desvinculando de ella al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Rajoy ha afirmado que ni el ministro del Interior, ni el secretario de Estado, ni el presidente del Gobierno "están en las operaciones policiales", durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional sobre una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero, en el que están acusados el exministro del Interior y el exsecretario e Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

El expresidente del Gobierno y exlíder del PP ha desvinculado a ambos de esta operación policial y ha dicho además estar "absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad". EFE

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