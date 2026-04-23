La oferta de alquiler permanente cae en 25.800 viviendas pese a las licencias revocadas

Madrid, 23 abr (EFE).- La oferta de alquiler permanente se redujo en 25.836 viviendas pese a las licencias turísticas revocadas por el registro único en 2025, según un estudio realizado por Idealista, uno de los mayores portales con más de 1.100.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler.

El registro único de alquileres de corta duración, en vigor desde el 1 de julio de 2025, exige disponer de un código para poder comercializar viviendas de alquiler turístico, temporal o de habitaciones en las plataformas digitales.

El portal inmobiliario apunta a que los propietarios de las viviendas turísticas han decidido pasarlas al mercado de alquiler de temporada, venderlas o dejarlas vacías antes que ofrecerlas en alquiler permanente.

De hecho, la oferta del alquiler temporal disponible en Idealista creció en 58.184 unidades en 2025, donde Andalucía fue la comunidad que más aumentó su parque de vivienda temporal, con un crecimiento de 13.832 viviendas, seguido de Madrid (10.766 viviendas); Cataluña (10.531 viviendas); Comunidad Valenciana (8.709 viviendas); Canarias (2.334 viviendas); y Baleares (2.117 viviendas).

Por el contrario, solo en cuatro comunidades autónomas creció el número de viviendas en alquiler permanente en 2025: Comunidad Valenciana (1.131 alquileres), Extremadura (721 alquileres), La Rioja (77 alquileres) y Ceuta (58 alquileres).

En algunos casos, como en Ceuta y Extremadura, el volumen de nuevos alquileres permanentes fue superior al de las licencias revocadas, apunta Idealista.

Entre las mayores caídas, Cataluña perdió 15.065 viviendas en alquiler permanente en estos 12 meses a pesar de haberse revocado 12.948 licencias, seguida de Andalucía, con 2.678 viviendas menos pese a las 21.294 revocadas; y Castilla y León, con 1.915 menos y 1.324 licencias revocadas.

Melilla fue la única comunidad autónoma donde descendió el alquiler de temporada, con una vivienda menos que en 2025, mientras que en Ceuta aumentó diez unidades y en La Rioja en 64.

En los primeros seis meses de aplicación, el Colegio de Registradores recibió más de 400.000 solicitudes (cerca de 290.000 fueron de viviendas turísticas), de las que 84.000 fueron rechazadas. EFECOM