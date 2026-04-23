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La estrella de Broadway Patti LuPone abrirá en el Soho de Málaga una gira por España

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Málaga, 23 abr (EFE).- La actriz y cantante Patti LuPone, considerada la artista más premiada de Broadway, abrirá el 10 de junio en el Teatro del Soho de Málaga su primera gira por España, que también la llevará a Barcelona, Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Bilbao.

LuPone presentará su espectáculo 'Songs from a hat', en el que prescinde de un programa preestablecido para confiar la selección del repertorio a la espontaneidad del momento e interpretar las piezas más emblemáticas de su carrera a partir de títulos extraídos, de forma aleatoria, de un sombrero.

Bajo esta premisa, la intérprete extrae los títulos de un sombrero de copa para ejecutarlos al instante, sin guion previo ni programa cerrado, ha informado este jueves la promotora del concierto en un comunicado.

Acompañada al piano por su director musical, Joseph Thalken, LuPone recorre estándares de Broadway, piezas menos transitadas y clásicos del cancionero popular, un recorrido hilvanado por anécdotas y comentarios que refuerzan la complicidad con el espectador.

Interpretó a Fantine en la producción original de 'Los Miserables' en Londres, a Evita en la producción original de Broadway -lo que le valió su primer premio Tony- y a Norma Desmond en el estreno mundial de 'Sunset Boulevard'.

En Broadway participó en roles protagónicos en 'Gypsy', 'The Roommate', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', 'Company', 'Anything Goes', 'Sweeny Tood', 'Noises Off', 'Master Class', 'The Cradle Will rock', 'Oliver!', 'Muerte accidental de un anarquista' o 'The Robber Birdegroom', entre otros.

Ha disfrutado de una larga asociación con David Mamet, protagonizando en Broadway producciones de sus obras 'The Anarchist', 'The Old Neighborhood' y 'The Water Engine'.

Tras Málaga, pasará por el Teatre Tívoli de Barcelona (12 de junio), el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid (15 de junio), el Espacio Laurel de Indias de Tenerife (19 de junio), el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria (21 de junio) y el Teatro Arriaga de Bilbao (24 de junio). EFE

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