La CNMC "valora positivamente" el anteproyecto de integridad pública y propone mejoras contra la corrupción

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "valora positivamente" el anteproyecto de integridad pública, que busca prevenir el fraude y la corrupción en el sector público, y propone reforzar la competencia, evitar la exposición de información sensible, limitar la subcontratación en encargos a medios propios y medidas de apoyo a las pymes, según ha afirmado este jueves.

En un comunicado, la Comisión señala que "valora positivamente" tanto la iniciativa en general como algunos de los avances incorporados a petición del organismo y comparte algunas posibles "mejoras" desde "la perspectiva de la competencia y la buena regulación".

Así, destaca avances incluidos en el texto, como la mejora en la planificación y diseño de licitaciones, la digitalización y centralización de la información contractual, el refuerzo de la motivación de decisiones que limitan la concurrencia y la profesionalización de la contratación.

En su informe, realizado a solicitud del Ministerio de Hacienda, también aprecia el uso de herramientas de análisis de datos, el mayor acceso a la información para supervisores y la publicidad de las prohibiciones de contratar por su "efecto disuasorio".

"La evidencia muestra que la corrupción reduce la competencia y la eficiencia económica, por lo que las medidas para prevenirla contribuyen también al buen funcionamiento de los mercados", sostiene.

Por otra parte, la CNMC plantea que se pueden introducir mejoras como incluir de forma expresa los riesgos de colusión en la contratación pública y reforzar la formación en competencia del personal público, limitar y controlar de forma más estricta la subcontratación en encargos a medios propios y evitar que una transparencia "excesiva" en la información contractual facilite la colusión o exponga información sensible.

Además, pide fomentar, "en la medida de lo posible", la concurrencia en los contratos menores; exigir a los licitadores declaraciones de oferta independiente y ausencia de colusión e informar en los pliegos sobre canales de denuncia anónima, acompañar la contratación electrónica de medidas de apoyo a las pymes para "evitar efectos excluyentes" y reforzar la eficacia de los programas de cumplimiento exigidos en los contratos públicos a grandes empresas.

Por último, la Comisión recuerda que puede actuar de oficio o a petición de organismos e instituciones, exige que se respete su autonomía y propone, entre otras medidas, precisar los entes con acceso a la información a efectos de control e incluir la detección de infracciones de competencia, y reforzar la interconexión entre registros públicos -incluidas las prohibiciones de contratar por infracciones de competencia-.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública tiene el objetivo de "establecer un sistema integral para prevenir, detectar y sancionar el fraude y la corrupción en el sector público, reforzar la confianza institucional y salvaguardar el interés general", explica el organismo.