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Isabel Rodríguez: la ley de vivienda del PP va en contra de lo que desean los españoles

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Málaga, 23 abr (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, espera que el "acuerdo" entre PP, Vox y Junts para iniciar la tramitación de la ley de vivienda y suelo "no llegue nunca al Congreso" porque "va en contra de la dirección de lo que desean los españoles".

En un acto de partido este jueves en Málaga, la también secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE ha afirmado que "la mayoría de la sociedad española, también los votantes del PP, no quieren que se especule con la vivienda", sino que se regulen los alquileres y bajen los precios del alquiler.

Ha lamentado que el PP "no se conforma" con haber llevado la ley de vivienda a los tribunales y "no haberla aplicado", sino que "quiere impedir que otros la estén aplicando", porque cuando plantean derogar la ley "no se atreven a decir que realmente con lo que quieren acabar es con la posibilidad de congelar el alquiler".

"El PP se encuentra en una deriva de la que no es capaz de salir", ha aseverado Rodríguez, quien ha acusado a los populares de querer "tapar la falta de inacción y la falta de proyecto con una ansia de poder solo para ocupar los sillones".

Ha dicho que ha estado "atenta a dos pactos de gobierno" del PP y Vox en Extremadura y Aragón, donde "ni se ha escuchado hablar de avances" para los ciudadanos, "solo discursos de odio, racistas y xenófobos", ha criticado.

La dirigente socialista ha destacado la gestión llevada a cabo por el Gobierno en materia de vivienda, con "más de 100.000 viviendas que ya están movilizadas".

La "diferencia" entre lo que podía hacer antes y ahora es que la Ley de Vivienda actúa como "paraguas jurídico", y el Gobierno "ha dejado de ser "'pagafantas'" en una materia donde las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, para "condicionar" la financiación al cumplimiento de una serie de objetivos, como que el 40 % de la vivienda pública sea protegida "para siempre", ha indicado.

Previamente, Rodríguez ha mantenido una reunión en calidad de ministra con diferentes asociaciones por el derecho a la vivienda en Málaga en la Subdelegación del Gobierno en la ciudad.

La titular de vivienda y Agenda Urbana ha escuchado las reivindicaciones de los colectivos en torno a la proliferación de viviendas turísticas y su afectación a los precios de la vivienda, así como los efectos de la compra de inmuebles por parte de extranjeros no residentes y otros usos de la vivienda o residenciales. EFE

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