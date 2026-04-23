Hidalgo se acoge al derecho a no declarar en la Comisión del Senado que investiga a SEPI

Madrid, 23 abr (EFE).- Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia -grupo al que pertenece Air Europa-, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante la Comisión del Senado que investiga "las deficiencias y presuntas irregularidades" en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Hidalgo ha afirmado que ya contestó "a todas las preguntas" en una comparecencia anterior en el Senado en noviembre de 2024 y esta misma semana en el juicio que celebra el Tribunal Supremo contra Víctor de Aldama, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntos amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia.

El PP ha afeado a Hidalgo que haya "faltado a la verdad" tanto en su anterior comparecencia parlamentaria como en el Tribunal Supremo, "como hemos destapado y escuchado en esta sesión", en la que el senador popular Alejo Miranda difundió unos audios del exdirectivo de Globalia.

La aerolínea Air Europa -fundada por Juan José Hidalgo, padre de Javier Hidalgo- recibió en noviembre de 2020 un préstamo de 475 millones de euros a cargo del Fondo de Solvencia que gestionaba la SEPI para ayudar a empresas estratégicas a hacer frente a la fuerte caída de la actividad derivada de la pandemia.

Javier Hidalgo dijo el pasado martes ante el Supremo que el crédito concedido "es el préstamo con peores condiciones que se ha dado, no solo en España, sino en el mundo entero" y precisó que la compañía lo ha devuelto con un año de antelación y pagando 140 millones en intereses.EFE

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