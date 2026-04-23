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El Puente Avenida de Irún (Guipúzcoa) acogerá el 8 de mayo los actos por el Día del Exilio

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El Puente Avenida de la localidad guipuzcoana de Irún, por el que miles de españoles cruzaron a Francia durante la Guerra Civil, acogerá el próximo 8 de mayo los actos oficiales con motivo del Día del Exilio, según ha anunciado este jueves el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Durante su intervención en unas jornadas organizadas en el Congreso por la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Martínez ha recordado que en esa fecha se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial, la "liberación de Europa y la derrota de las fuerzas fascistas".

El Gobierno aprovecha el Día del Exilio para poner en valor "la lucha que tuvieron los republicanos españoles en la conquista de la democracia y la libertad en Europa" y así volverá a hacerlo el 8 de mayo en el Puente de la Avenida de Irún.

LUGAR DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Este puente sobre el Bidasoa que une Irún con Hendaya y que también se conoce como Puente Internacional fue declarado Lugar de Memoria Democrática el pasado mes de enero por ser el escenario en el que se desarrolló la primera de las cinco oleadas de refugiados que se produjeron desde España hacia el exterior durante la Guerra.

Tan solo un mes después de comenzar la contienda se produjo un primer éxodo de unas 15.000 personas, la mayoría mujeres y niños, que cruzaron la frontera hacia Hendaya durante los días previos a la ocupación de Irún.

Además, este enclave fue testigo de la entrega por parte de la Gestapo a la policía política franquista de personalidades como Julián Zugazagoitia, ministro de Gobernación en el gobierno de Juan Negrín, que fue ejecutado en las tapias del cementerio de la Almudena de Madrid el 9 de noviembre de 1940, o de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Catalunya, capturado en Francia, y ejecutado el 15 de octubre de 1940 en el Castell de Montjuïc de Barcelona.

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