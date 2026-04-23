El PP pide la dimisión de la consejera vasca de Justicia por "incumplir la ley" con Anboto

Vitoria, 23 abr (EFE).- El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido la dimisión de la consejera de Justicia, María Jesús San José, a la que ha acusado de "incumplir la ley" tras la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar el régimen de semilibertad para la exjefa de ETA Soledad Iparragirre, Anboto, concedido por el Gobierno Vasco.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al pleno del Parlamento Vasco, De Andrés ha insistido en que la excarcelación de Anboto era una "amnistía encubierta a los presos de ETA" en cumplimiento del "compromiso de Pedro Sánchez con EH Bildu y con ETA", según ha dicho.

A su juicio, la decisión de la Audiencia Nacional desmiente el discurso del Departamento vasco de Justicia, que ayer dejó claro que la respetaba e insistió en que el Gobierno Vasco ha aplicado "el marco legal vigente".

"La consejera se ha escudado en el cumplimiento de la ley y hoy sabemos que eso no es verdad. Su comprensión y su afecto por los presos de ETA sobrepasa lo que la ley establece. Ha habido un trato de favor indudable hacia los presos de ETA", ha denunciado.

Por todo ello ha pedido la dimisión de San José y la del director de la prisión de Martutene (Gipuzkoa), Alfredo Gómez, tras reiterar que "no se puede mirar a los terroristas como si fueran amigos". EFE

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