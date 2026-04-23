El Levante y el Sevilla apuestan por la continuidad en su duelo clave por la permanencia

Valencia, 23 abr (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, y el técnico del Sevilla, Luis García Plaza, repiten este jueves las alineaciones que escogieron en las victorias ante el Getafe y el Atlético de Madrid, respectivamente, la pasada jornada en el duelo en el Ciutat de València, un partido clave para ambos en su lucha por la permanencia.

El entrenador ‘granota’ confía en el estado de forma del delantero Carlos Espí, que lleva siete goles en los últimos seis partidos, y mantiene la apuesta por tres jugadores tanto en el centro del campo como en la zona ofensiva.

García Plaza ya dejó entrever en su rueda de prensa previa la posibilidad de repetir alineación: “El otro día me gustó mucho que fuéramos creciendo con el balón, aunque con el resultado a favor. Soy de mantener bloques”.

Castro ha elegido una alineación que forman Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sánchez; Olasagasti, Martínez, Raghouber; Tunde, Espí y Romero.

El técnico sevillista forma su once con Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Gudelj, Salas, Oso; Romero, Agoumé, Bueno, Vargas; y Adams.

EFE

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