Espana agencias

Eduardo Mendoza y Regina Rodríguez Sirvent, los autores más vendidos este Sant Jordi

Guardar

Barcelona, 23 abr (EFE).- 'La intriga del funeral inconveniente', la última historia del popular detective sin nombre ideado por Eduardo Mendoza, y 'Crispetes de matinada', de Regina Rodríguez Sirvent, han sido los libros más vendidos de ficción este Sant Jordi en castellano y catalán, respectivamente.

Según los datos de la Cambra del Llibre de Catalunya, entre los más vendidos en lengua castellana también figuran 'Maite', de Fernando Aramburu; 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral; 'Mentira', de Juan Gómez-Jurado y 'La ciudad de las luces muertas', de David Uclés.

Pese a la polémica por mostrarse partidario de que el 23 de abril fuera simplemente "el Día del libro" y no el de "Sant Jordi", Mendoza ha vivido una de las mejores jornadas que recuerda el autor barcelonés a juzgar por el volumen de ventas y las largas colas de lectores que han ido a buscar su firma.

En catalán, por su parte, también han conseguido situarse en lo más alto del ránking 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca; 'Passeig de Gràcia', de Roger Bastida; 'No has estat mai sol', de Albert Espinosa y 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa.

La número uno, la escritora Regina Rodríguez Sirvent, muy emocionada, ha apuntado a EFE que lo que le gustaría decir, tras una jornada como la que ha vivido hoy, es que todos aquellos que tienen sueños, como los tenía ella, "por muy extraños que sean y que parezcan imposibles, algunos pueden conseguirse".

En este Sant Jordi, ha agregado la autora, ella lo está consiguiendo, y ha destacado que lo que vale la pena es "lucharlo, porque el camino es extraordinario".

Por lo que respecta a la no ficción en castellano, 'Instrucción de novicias', de Ana Garriga y Carmen Urbita, ha conseguido el puesto más alto, seguido de 'Alzar el duelo', de Paz Padilla; 'Hábitos atómicos', de James Clear y 'Rosalía, por ahí por Barcelona…', de Maricel Chavarría.

Así, el libro más vendido en castellano es un manual de supervivencia basado en las lecciones de las monjas barrocas, un tema que han estudiado en profundidad desde el ámbito académico ambas autoras.

Garriga y Urbita, conocidas por el pódcast 'Las hijas de Felipe', han contado a EFE su felicidad por ser partícipes "por primera vez" de una jornada de Sant Jordi "en la que la cultura ocupa el espacio público".

Por otro lado, los ensayos más vendidos en catalán han sido 'Manual de defensa del català', de Òscar Andreu y 'Anatomia de l’esperança', de Francesc Torralba.

La Cambra del Llibre de Catalunya ha valorado "muy positivamente la gran participación ciudadana" y el volumen de ventas de libros de esta edición de Sant Jordi, con unos datos provisionales del Gremi de Llibreters de Catalunya que indican que las ventas se acercan a los 27 millones de euros.

A pesar de que todavía no se han cerrado las ventas de la jornada ni mecanizado las de los puestos de las calles, se estima que la cifra se acerca a los 27 millones, que es superior a los 26,1 millones de 2025.

Además, la semana precedente ha sido "buena" y muchos ciudadanos han avanzado sus compras.

En cuanto a la apuesta de trasladar todas las paradas de la Rambla, en obras, a Portal de l'Àngel, plaza Nova y plaza de la Catedral hasta Via Laietana, ha sido "satisfactoria" para los paradistas.

También ha sido "numeroso" el público que se ha acercado hasta los tramos en paseo de Sant Joan y de Lluís Companys, que han ampliado espacio para libros dedicados al cómic y a la literatura infantil y juvenil. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

García Plaza: “No podemos competir así en Primera División ”

Infobae

Dani Mérida: "El partido se ha calentado un poco de más"

Infobae

Sin restos biológicos entre las muestras del sótano investigado por el caso Esther López

Infobae

Rubén Vargas: "Tenemos que ser positivos en los partidos que faltan"

Infobae

México confía en que el Mundial sea "vitrina" del "alma" del país y su "grandeza cultural"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

Los líderes europeos piden avanzar en la adhesión de Ucrania a la UE tras el préstamos de 90.000 millones y la salida de Orbán en Hungría

Un hombre mata a su expareja y después se suicida: el agresor tenía antecedentes por violencia de género

Las auditoras revelan que Transportes duplicó la compra de mascarillas “en apenas 13 minutos” sin justificación: “O se suministraban los ocho millones o nada”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una descendiente de sefardíes venezolanos a la nacionalidad española: entregó el informe de un genealogista reputado

El exjefe jurídico de Globalia desvincula a Begoña Gómez del apoyo a Air Europa y defiende que no fue un rescate, sino un “préstamo”

ECONOMÍA

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

Si tu empresa pide un ERE, esto es lo que debes hacer: conoce qué es y cuáles son tus derechos

DEPORTES

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”

Güler y Militao dicen adiós a la temporada: tienen una lesión en el bíceps femoral, igual que Lamine Yamal

‘Star Wars’ en los Juegos Olímpicos 2028: la esgrima se reinventa y convierte los asaltos en duelos con “sables de luz”