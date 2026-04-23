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Cuerpo dice que su app medidora de ruido revela que el PP hace tanto jaleo en los plenos como el de un partido de fútbol

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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves que cuando su sillón en el Congreso estaba debajo de la banca del PP medía los decibelios que hacían los 'populares' y llegó a observar cifras "por encima de los 100 decibelios", lo cual asegura que es similar al que se da en "un estado de fútbol en un momento de alta intensidad".

El ministro socialista lo ha afirmado en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que tiene una aplicación en el teléfono para medir el ruido en el hemiciclo, el cual considera que "sorprendería mucho a la gente" ya que desde la televisión "se escucha poco el sonido ambiente".

Incluso, ha comparado con la celebración de un gol en un estadio durante un partido de fútbol con la cantidad ruido que emiten los diputados de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo durante las sesiones parlamentarias.

A este respecto, ha lamentado que en ocasiones "se escuchan comentarios negativos o difamaciones" que considera que "habría que intentar evitar".

Al hilo, ha reiterado que así como que los 'populares' emplean el ruido como "táctica parlamentaria", no formulan tantas preguntas sobre materias económicas o sobre vivienda como el considera que le preocupa a los ciudadanos, del mismo modo que ya lo destacó este miércoles en la sesión de control de la Cámara Baja.

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