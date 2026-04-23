Clavijo dice que la regularización tendría que haber salido de un acuerdo de país para no propiciar el discurso de Vox

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que iniciativas como la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de España tendría que haber salido de un acuerdo de país para no dar espacio a discursos "de ultraderecha, fascista y xenófobo" como el de Vox.

En declaraciones al programa 'Mas de Uno' en Onda Cero, el máximo dirigente regional ha echado de menos que el Estado haya dado más información sobre este asunto. "Se producen colas, desconcierto y el tratamiento al inmigrante no es digno pero también se tensionan muchísimo los servicios públicos generando malestar", observó.

Al respecto, Clavijo lamentó que la política actual a nivel nacional sea la política "de los efectos, del anuncio y de la polarización".

Por su parte, comentó siempre ha sido partidario de la regularización porque se trata de personas que "ya están aquí" y que no hay que abocar a la economía sumergida y pueden contribuir al desarrollo del país.

"Pero esa regulación obedece a un absoluto fracaso de la política migratoria de la Unión Europea y del Gobierno de España, y al fracaso del control de nuestras fronteras", aseveró.

Además, el presidente recordó que los flujos migratorios están destinados a continuar, ya sean por Canarias o por el Mediterráneo debido, entre otras cosas, a la supresión de la cooperación internacional tanto de Estados Unidos como la de la Unión Europea.

Clavijo reiteró que ante esta situación se necesita de una regularización que salga de un acuerdo de país y de una coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Estado para afrontarla con "seguridad y dignidad".

"Y cuando no se produce este diálogo, que además yo creo que es imprescindible y necesario para poder coordinarnos, ocurre que algo que 'a priori' puede ser positivo se convierte en un lío monumental generando mucho más malestar y propiciando que Vox tenga espacio en ese discurso de ultraderecha, fascista y xenófobo", concluyó.