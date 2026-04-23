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Cataluña desplegará mossos en escuelas con la oposición de los sindicatos docentes

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Barcelona, 23 abr (EFE).- El Departamento catalán de Educación y los Mossos d'Esquadra han anunciado este jueves el inicio de una prueba piloto para desplegar agentes de policía de paisano en escuelas catalanas para reducir conflictos, una medida que ha sido criticada por los sindicatos docentes, que alegan no haber sido consultados.

Esta estrategia, bautizada provisionalmente como Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (Eduseg), se pondrá en marcha este mes de forma experimental en trece centros de secundaria a los que los Mossos acudirán de forma regular, vistiendo de paisano y sin armas, para intervenir cuando sea preciso.

Educación ha defendido el impulso de esta iniciativa en un contexto de "incremento de la complejidad en el entorno de los centros educativos y la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa".

El anuncio llega en plena tensión entre la consellería de Educación y los sindicatos docentes con mayor peso en Cataluña, después de que el departamento anunciara a principios de marzo un acuerdo educativo con el respaldo de CC.OO. y UGT (minoritarios en el sector) y sin el visto bueno de Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT o la Intersindical.

Sorprendidos por el anuncio de esta prueba piloto, los sindicatos docentes Ustec, Aspepc-sps, CGT, Intersindical y CC.OO. han mostrado su rechazo a la medida, de la que aseguran no haber sido avisados y manifiestan que la lógica policíaca no resuelve los problemáticas estructurales del sistema educativo catalán. EFE

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