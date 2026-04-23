Cae una red de narcotráfico en Granada y Almería con 3.000 kilos de hachís incautados

Granada, 23 abr (EFE).- La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en las provincias de Granada y Almería en una operación en la que han sido detenidas diez personas y se han incautado cerca de 3.000 kilos de hachís, varias armas de fuego y siete vehículos.

Según ha informado este jueves el instituto armado, la investigación se inició en diciembre de 2025, cuando detectaron la actividad de una red que introducía por la costa granadina grandes cantidades de hachís, que mantenían escondido durante un tiempo y después trasladaban a Europa camuflado en distintas formas de transporte para venderlo.

A mediados de marzo, los agentes localizaron una embarcación rápida aproximándose a la costa granadina. El bote tomó tierra en una playa y los miembros de la red iniciaron la descarga de fardos en varios vehículos. Tras ser sorprendidos por los agentes desplegados en el lugar, se dieron a la fuga.

Una vez controlada la zona de alijo, los investigadores aseguraron parte de la mercancía que la organización había introducido en un taller propiedad de uno de los investigados.

Realizaron entonces una batida por la zona para localizar a los individuos que habían participado en la descarga de los fardos de hachís y detuvieron a cuatro miembros de la organización.

Poco después se llevaron a cabo siete entradas y registros, cinco de ellos en la provincia de Granada y dos en la de Almería, tanto en las viviendas de los objetivos, como en naves, fincas y trasteros utilizados por la organización criminal para guardar la droga introducida o vehículos utilizados para el transporte o labores de infraestructura, en las provincias de Granada y Almería.

En estos registros fueron intervenidos un total de 72 fardos de hachís, cuyo peso total fue de casi 3.000 kilos y resultaron detenidas seis personas.

En el registro de la furgoneta utilizada para transportar el hachís desde la playa hasta una de las guarderías se hallaron tres armas, una de ellas una escopeta modificada y municionada y con un cartucho en la recámara y dos armas cortas, también municionadas.

Una de ellas contaba con otro cartucho en recámara, lista para ser utilizada.

Asimismo, en el marco de la investigación patrimonial vinculada al blanqueo de capitales, se ha solicitado el bloqueo de diversos bienes muebles e inmuebles utilizados por la organización criminal, valorados en más de 500.000 euros.

En total han sido detenidas diez personas por un presunto delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, robo y uso de vehículo a motor y falsificación de documento público.

Cinco de ellas han ingresado en prisión tras su puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motril, plaza número 4.

La incautación de hachís realizada en esta operación es una de las mayores en las costas de Granada mediante alijo de embarcaciones de alta velocidad en los últimos años. EFE

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