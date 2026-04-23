Baleares pide al Gobierno frenar el reparto de menores migrantes y acelerar repatriaciones

Palma, 23 abr (EFE).- El Govern balear ha pedido al Gobierno central que active una contingencia migratoria preventiva para frenar el reparto de menores migrantes no acompañados y que se acelere la repatriación de menores, sobre todo procedentes de Argelia, que llegan a las islas y tienen contacto directo y permanente con sus familias.

Así lo ha manifestado la presidenta del Govern en Baleares, Marga Prohens, en una rueda de prensa tras una reunión de casi dos horas en la sede del ejecutivo balear con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; presidentes de los Consells insulares, la titular autonómica de Familias y el delegado del Gobierno en las islas.

En su intervención, la dirigente autonómica, que ha agradecido el buen tono del encuentro de este jueves en Palma, ha insistido en que es "positivo" que la ministra se vaya sabiendo las peticiones "concretas" de las instituciones de las islas y ante lo que ha calificado como una "llamada de auxilio" ante un escenario "que no entiende de ideologías". EFE

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