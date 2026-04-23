Baez se estrella ante Gaubas, primer lituano en ganar un partido en Madrid

Madrid, 23 abr (EFE).- Vilius Gaubas, procedente de la fase previa, se convirtió en el primer lituano en ganar un partido en la historia del Masters 1.000 de Madrid tras superar al argentino Sebastián Báez (7-5 y 6-1) y avanzar a la segunda ronda del cuadro principal.

Gaubas aprovechó el mal momento del argentino, que se ponía en acción en la presente edición del torneo de la Caja Mágica, donde superó el primer tramo en dos ocasiones anteriormente, pero el bonaerense no tuvo opción ante el joven europeo, de 21 años.

Báez no pudo salir del bache en el que se ha metido en la gira europea sobre tierra, en la que solo ha ganado dos partidos en tres torneos que ha disputado. Recientemente, en Bucarest, superó a Gaubas, pero en esta ocasión no tuvo opción y tras caer en la primera manga se hundió después.

Sebastian Báez se despidió de Madrid en su primer compromiso y Gaubas será el rival del canadiense Felix Auger Aliassme, tercer cabeza de serie. EFE