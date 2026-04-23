Azcón sobre la prioridad nacional: "Lo que no se puede hacer es leer una frase a medias"

Madrid, 23 abr (EFE).- El presidente del PP de Aragón y candidato a la Presidencia de esta comunidad, Jorge Azcón, ha dicho este jueves acerca del debate que ha despertado la inclusión del principio de prioridad nacional en su acuerdo de gobierno con Vox que "lo que no se puede hacer es leer una frase a medias".

En una entrevista en Antena 3, Azcón ha pedido no quedarse con la primera parte del enunciado de ese punto del acuerdo, la prioridad nacional, sin atender al "detalle estructural" de la segunda, en el que se dice que el principio de prioridad nacional "solamente es viable si cumple con el principio de legalidad".

En este sentido ha garantizado que ningún punto del acuerdo de gobierno PP-Vox se aprobara "sin tener un informe de los Servicios Jurídicos de Aragón" que garantice su legalidad, a lo que ha sumado algo a su juicio "evidente": que "todo lo que tiene que ver con extranjería no es competencia del Gobierno de Aragón".

Azcón ha señalado que en este ámbito las comunidades pueden establecer algunos criterios o baremos y ha aprovechado para decir que le parece "mucho más grave" que el presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ponga como criterio para tener el permiso de residencia el conocimiento del catalán en lugar del conocimiento del español.

En este punto de la entrevista Azcón ha defendido que la lengua que se habla en la zona de Fraga (Huesca) no debe denominarse catalán, sino fragatí: "Lo que nos gusta es que se le llame como le llamamos en Aragón, no que nadie nos imponga el nombre de una lengua que se habla en otra comunidad autónoma".

Igual que con el acceso a la vivienda, Azcón ha garantizado que en la sanidad "en Aragón se va a atender a todo el mundo, en la Consejería de Sanidad, en los hospitales y en los centros de salud, exactamente igual que se les atendía, no va a haber ni un solo cambio", y ha apuntado que este es también un "debate interesado" en el que "se está intentando inocular el miedo".

Lo que se ha acordado, ha explicado, es la aplicación para el acceso a la vivienda o a ayudas sociales criterios que hoy se aplican "con normalidad" en otras comunidades autónomas y que "están dentro de la legislación española", que "tienen que ver fundamentalmente con el arraigo, con la pertenencia al territorio, con la residencia legal, con el número de años que se lleva viviendo, el estar empadronado, el tener residencia". EFE