El IBEX 35 baja un 0,75 % entre dudas sobre el devenir del conflicto en Oriente Medio

Madrid, 22 abr (EFE).- La Bolsa española ha bajado un 0,75 % este miércoles, aunque ha conservado la cota de los 18.000 puntos, en una jornada de dudas entre los inversores pese a la ampliación de la tregua entre Estados Unidos e Irán y ante la continuación del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha perdido 136,2 puntos, ese 0,75 %, y ha terminado la jornada bursátil en los 18.006,4 puntos. En lo que va de año, reduce los avances acumulados al 4,04 %.

El selectivo español abría la sesión con ascensos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogara en la víspera el alto el fuego con Irán de manera indefinida, pero se ha dado la vuelta hacia la media sesión y ha continuado con las pérdidas hasta el cierre, ante el repunte del precio del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Al cierre de los mercados en el Viejo Continente, el crudo brent, de referencia en Europa, subía el 2,95 % y se movía por encima de los 101 dólares por barril, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) avanzaba el 2,85 %, con el barril en 92,2 dólares. EFE

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