Espana agencias

Un empresario favorecido por la trama Púnica pagó fiestas de Granados y actos del PP

Guardar

Madrid, 22 abr (EFE).- El empresario fallecido José Luis Huerta asumió los costes de fiestas privadas de cargos del PP implicados en el caso Púnica, como el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y de actos de este partido como pagos de una especie de comisiones por ser favorecido en adjudicaciones públicas.

Así lo manifestó durante la declaración que prestó en 2018 ante el juez instructor de este caso de corrupción política, Manuel García-Castellón.

La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio a Granados, que también fue alcalde de Valdemoro (Madrid), y otros trece acusados, entre ellos seis exregidores del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, José Luis Huerta, era amigo del primero, según la Fiscalía.

Durante su declaración José Luis Huerta reconoció que su empresa resultó adjudicataria durante varios años seguidos de los actos de las fiestas de diversos municipios madrileños gobernados por el PP y en algún caso con recomendación de Francisco Granados y del sucesor de este en la alcaldía de Valdemoro, el también acusado José Miguel Moreno.

Recordó que en Valdemoro llegó a facturar más de un millón de euros en las fiestas de un solo año ya que "por allí pasaron los mejores artistas".

Huerta explicó que para no poner problemas que pudieran comprometer futuras adjudicaciones a sus empresas dejó de reclamar el cobro de fiestas privadas de varios cargos del PP como Granados y de actos del PP, entre ellos mítines electorales, que le encargaban y terminó asumiéndolo como el pago de una especie de "comisiones" por los contratos públicos que se le otorgaban.

Así relató que después de que se le adjudicaran unos contratos para actos de inauguración de ampliaciones del Metro de Madrid asumió en 2008 el coste de una fiesta de la comunión de una hija de Granados en Valdemoro, que ascendió a 40.000 euros y que no le pagaron, y dijo que también se hizo cargo de otra por el cumpleaños del exconsejero.

"Tras esas adjudicaciones se creería con el derecho de pedirme una comunión y entendí que era el regalo que tenía que darle", comentó Huerta.

Igualmente dijo que no cobró diversos servicios que prestó para actos del PP como mítines de campañas electorales y fiestas y otros eventos del partido en diversos municipios.

"Cuando me lo encargaban sabía que no me iban a pagar pero si exigías el cobro te complicaban la vida y decían 'mira este se ha puesto tonto o cuidado con este'", señaló el empresario.

Huerta aseguró que de todas formas los ayuntamientos que le adjudicaron las fiestas esos años fueron acumulando deuda con él y que su empresa terminó en quiebra. "Cuando pasó lo de la Púnica yo ya no tenía ni para comer y tuve que ponerme a trabajar de camarero".

En sus conclusiones provisionales la fiscal pide seis años de prisión para Granados por supuestos delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.

Dos de los catorce acusados llegaron al comienzo del juicio a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos, el alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino.

También se sientan en el banquillo otros once acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete.

Además los exalcades de Valdemoro José Carlos Boza, Ciempozuelos María Ángeles Herrera, Móstoles Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz y Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. EFE

Últimas Noticias

El expresidente de una AMPA acepta 11 meses de prisión por quedarse con casi 135.000 euros

Infobae

Montero dice que la protesta ciudadana contra Moreno "se ha convertido en una constante"

Infobae

Tejados blancos, parques y agricultura, la combinación que reduce 1,2 ºC el calor urbano

Infobae

Los médicos rechazan que la ley reconozca el acceso universal de los menores a internet

Infobae

María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola es reelegida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox

María Guardiola es reelegida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox

La Armada termina el ejercicio ‘Marsec-26’ tras colaborar con la Policía Nacional en salvamento marítimo o protección ante el tráfico de drogas

El Ayuntamiento de Madrid confirma que no devolverá el dinero de las multas anuladas por saltarse la zona de bajas emisiones

Un policía reclama el plus salarial que un compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

ECONOMÍA

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher