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Solucionada la avería en Atocha que afectaba al Cercanías de Madrid y a la Media Distancia

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Madrid, 22 abr (EFE).- La incidencia en la señalización de los desvíos de la estación de Atocha, en Madrid, que ha provocado retrasos en hasta seis líneas de Cercanías y en trenes de Media Distancia, ha sido ya subsanada, según han informado Adif y Renfe.

Fuentes de Adif han comunicado que la avería que afectaba desde primera hora de la mañana a las líneas de Cercanías C2, C3, C4 (C4a y C4b), C7, C8 y C10, además de a los trenes de Media Distancia con salida o paso por Atocha ha sido solucionada a las 09:35 de la mañana.

En un mensaje en sus redes sociales, la compañía ha avisado de que los trenes del núcleo de cercanías de Madrid todavía pueden registrar retrasos hasta que se normalice su frecuencia de paso habitual.

Debido a esta incidencia varias líneas han modificado sus recorridos esta mañana y van recuperando progresivamente la normalidad. EFE

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