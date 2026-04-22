Detenido por estafar más de 50.000 euros a un anciano en extracciones bancarias

València, 22 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un delito de estafa continuada a un anciano de 89 años de la localidad valenciana de Turís, a quien retiró de su cuenta bancaria sin su consentimiento, en múltiples extracciones, entre 50.000 y 60.000 euros.

La víctima denunció los hechos ante la Guardia Civil, que en un primer análisis detectó alrededor de 80 retiradas no autorizadas, por un importe inicial de 27.700 euros.

Posteriormente, y tras revisar extractos desde 2019, se constató que el perjuicio económico podría ascender a entre 50.000 y 60.000 euros, según estimaciones de la entidad bancaria, informa la Guardia Civil en un comunicado.

La víctima manifestó que guardaba su cartilla bancaria en un lugar oculto de su domicilio y que únicamente dos personas tenían acceso a la zona donde se encontraba e indicó que el PIN de la cartilla era conocido por dichas personas.

Los agentes solicitaron a la entidad bancaria las imágenes de seguridad correspondientes a las fechas en las que se detectaron disposiciones recientes, y en dos días concretos de 2025 mostraron a un hombre realizando extracciones con la cartilla del perjudicado.

En ambos casos, el individuo accedía y abandonaba la entidad bancaria en un su vehículo particular, cuya matrícula —claramente visible en las imágenes— permitió identificar al titular del vehículo.

Mediante una comparativa técnica entre los fotogramas de las cámaras de seguridad y las imágenes de las bases policiales se determinaron coincidencias morfológicas y antropométricas claras que permitieron atribuir la identidad del hombre observado, titular del vehículo utilizado.

Las imágenes mostraban al investigado introduciendo la cartilla del perjudicado en los cajeros automáticos y realizando las disposiciones en los mismos intervalos horarios reflejados en los extractos bancarios.

Tras reunir los indicios de criminalidad, la Guardia Civil procedió a la detención de un hombre de 45 años de edad y de nacionalidad argelina.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva y las diligencias entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Requena. EFE