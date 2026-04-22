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Cuerpo reprocha al PP el pacto firmado con VOX en Extremadura que "segrega a su población"

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Madrid, 22 abr (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido el modelo de gestión del Gobierno -que apuesta por el crecimiento equilibrado y la innovación- frente al del PP en Extremadura, donde los populares han firmado un pacto con VOX que "segrega a su propia población".

Así lo ha indicado Cuerpo este miércoles durante su primera sesión de control al Gobierno en el Congreso como vicepresidente primero del Ejecutivo, donde ha respondido a una pregunta del diputado del PP Juan Bravo sobre si "va a continuar la política económica de su predecesora".

El modelo de crecimiento de este Gobierno es "equilibrado" y ha llevado al país a liderar en materia de crecimiento, de creación de empleo o de reducción de desigualdad, además de que "apuesta por el futuro, por la innovación, por el desarrollo, por la soberanía industrial y energética", ha dicho Cuerpo.

En este punto le ha preguntado al diputado popular si el modelo de su partido es el que han firmado en Extremadura con Vox y que "reduce a Extremadura a estar cada vez más aislada, a no aprovechar el capital humano, a segregar entre su propia población, a no aprovechar el factor productivo que tiene, que es la energía renovable".

La agenda económica de este Gobierno es "muy fácil de reconocer" y "consistente", ha dicho el también ministro de Comercio y Empresa, quien ha añadido que ha mostrado "la capacidad de combatir y de gestionar crisis" y ha puesto como ejemplos la pandemia, la guerra de Ucrania o el actual conflicto en Oriente Medio.

Por su parte, Juan Bravo ha acusado al Gobierno de "maquillar los datos" y ha lamentado la situación del sistema ferroviario; de los autónomos, que han sufrido "subidas de cotizaciones sociales"; o de las pymes, que deben hacer frente al "absentismo laboral".

El 19,6 % de los ciudadanos se considera de clase baja, el salario medio real ha caído un 3 % y España es el país de la UE con mayor riesgo de pobreza infantil, ha añadido. EFE

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