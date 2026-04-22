Manu Hernando: "Cada partido tiene una importancia brutal"

Santander, 22 abr (EFE).- El defensa del Racing de Santander Manu Hernando ha destacado que cada partido en este tramo final de LaLiga Hypermotion tiene "una importancia brutal" y espera que el equipo continúe en Ceuta con la buena dinámica de las victorias cosechadas ante la UD Almería y la Real Sociedad B.

"Estamos viendo que los equipos de arriba no se dejan puntos a no ser que haya enfrentamientos directos y tenemos que pensar en nosotros y salir desde el principio pensando en la victoria", ha señalado Hernando, que ha comparecido ante los medios.

El zaguero verdiblanco considera que el encuentro en Ceuta será "un partido muy duro", ante uno de los mejores locales de la categoría, pero confía en que el Racing pueda lograr la victoria y sumar tres puntos más.

Sobre el hecho de que el objetivo del ascenso pueda estar más cerca, y tener que lidiar con esta presión, el futbolista del Racing ha manifestado que es normal, pero gracias al trabajo realizado durante todo el año ahora dependen de ellos mismos y tienen que intentar sumar de tres para poder regalar a la afición lo que todos quieren.

Por último, a nivel personal, Manu Hernando ha reconocido que tras un periodo en el que no disfrutó de muchos minutos ahora le sabe mucho mejor poder contribuir desde dentro del campo, pero ha destacado que cuando se necesita a gente que no cuenta con minutos, siempre está preparada.

"El equipo ha tenido bajas y lesiones y siempre ha cumplido y competido al máximo, somos más que un once", ha indicado. EFE

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