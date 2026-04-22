Alegría vaticina para el pacto PP-Vox una caducidad "más corta que la de los yogures"

Zaragoza, 22 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha criticado el "reparto de sillones" que supone, a su juicio, el pacto alcanzado para el gobierno de la comunidad entre PP y Vox, que se miran "con absoluto recelo y desconfianza", lo que se traducirá en "incertidumbre e inestabilidad para Aragón" y tendrá una fecha de caducidad "más corta que la de los yogures".

Alegría ha lamentado en declaraciones a los medios que cuatro meses de bloqueo institucional hayan desembocado en un acuerdo que, a su juicio, no aborda cuestiones urgentes ni soluciones para los problemas reales de los aragoneses y que sea un "ejercicio de supervivencia política" para el popular Jorge Azcón y un "reajuste de intereses".

Y en especial ha lamentado la imposición de Vox de la "prioridad nacional" que el PP asume, ha dicho, "no por un ejercicio de pragmatismo político", sino porque "moralmente lo comparte, aunque esto suponga claramente una patada a la Constitución y a la igualdad entre todos los ciudadanos".

Alegría ha advertido que lo que están planteando es "una criminalización de los migrantes", de personas que han venido a España para encontrar un puesto de trabajo y un proyecto de vida, como hicieron los españoles "durante muchos años".

También ha agregado que el proceso de regularización que se lleva a cabo estos días viene de la mano de más de 700.000 firmas con 310 votos positivos en el Congreso de los Diputados, "incluido el del Partido Popular", y solicitado por la patronal, los sindicatos y la propia Iglesia católica y la Conferencia Episcopal.

"La fecha de caducidad de este ejercicio va a ser más corta que la de los yogures", ha concluido Alegría, para quien "antes de echar a andar, esta suerte de reajuste de intereses ya está amortizada". EFE

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