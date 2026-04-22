Espana agencias

Matarazzo rota a casi todos mientras que Bordalás apuesta por la continuidad

San Sebastián, 22 abr (EFE).- Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real, repite solo con Soler, Jon Martín y Caleta-Car respecto al once que ganó la final de la Copa del Rey, mientras que José Bordalás, entrenador del Getafe, apuesta por Boselli y Mario Martín para reemplazar a los sancionados Romero y Duarte.

Matarazzo ha optado por dar descanso a ocho de los once futbolistas que partieron de inicio en la gran final del sábado, y sólo repiten desde el principio Soler y los centrales Jon Martín y Caleta-Car. Kubo vuelve a ser titular tres meses después, y Óskarsson hará de delantero centro con Oyarzabal en el banquillo.

Por su parte, Bordalás sólo cambia a dos futbolistas, ambos obligados, respecto al once que perdió ante el Levante. Zaid Romero y Duarte no son de la partida, y tanto Mario Martín como Boselli ocupan sus vacantes en el once.

Alineaciones confirmadas:

Real Sociedad: Remiro; Elustondo; Caleta-Car, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Marín, Kubo y Óskarsson.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Abqar, Djené, Boselli, Iglesias; Mario Martín, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez. EFE

asr/arh

Alegría vaticina para el pacto PP-Vox una caducidad "más corta que la de los yogures"

Infobae

Las cartas de los exjefes de ETA: Anboto y Txeroki reconocen el daño causado

Infobae

López del Hierro confirma que presentó a Cospedal y Villarejo en la sede del PP: "Él tenía interés"

España arrancará en el Europeo contra Austria, Suiza e Islandia

Infobae
España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

Davidovich habla sobre Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”