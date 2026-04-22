Matarazzo rota a casi todos mientras que Bordalás apuesta por la continuidad

San Sebastián, 22 abr (EFE).- Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real, repite solo con Soler, Jon Martín y Caleta-Car respecto al once que ganó la final de la Copa del Rey, mientras que José Bordalás, entrenador del Getafe, apuesta por Boselli y Mario Martín para reemplazar a los sancionados Romero y Duarte.
Matarazzo ha optado por dar descanso a ocho de los once futbolistas que partieron de inicio en la gran final del sábado, y sólo repiten desde el principio Soler y los centrales Jon Martín y Caleta-Car. Kubo vuelve a ser titular tres meses después, y Óskarsson hará de delantero centro con Oyarzabal en el banquillo.
Por su parte, Bordalás sólo cambia a dos futbolistas, ambos obligados, respecto al once que perdió ante el Levante. Zaid Romero y Duarte no son de la partida, y tanto Mario Martín como Boselli ocupan sus vacantes en el once.
Alineaciones confirmadas:
Real Sociedad: Remiro; Elustondo; Caleta-Car, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Marín, Kubo y Óskarsson.
Getafe: Soria; Kiko Femenía, Abqar, Djené, Boselli, Iglesias; Mario Martín, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez. EFE
