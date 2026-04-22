Lamine Yamal, de penalti, da ventaja al Barça al descanso (1-0)

Barcelona, 22 abr (EFE).- El Barcelona gana al Celta (1-0) al descanso del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports gracias a un gol de penalti de Lamine Yamal, en el minuto 40, que se retiró lesionado justo después de transformar la pena máxima.

Ambos equipos gozaron de oportunidades claras en un primer tiempo en el que el lateral azulgrana Joao Cancelo también fue sustituido en el minuto 23 por lesión. El partido estuvo unos 20 minutos interrumpido por una incidencia médica que sufrió un aficionado en la grada. EFE