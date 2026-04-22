La Itzulia femenina comenzará el 13 de mayo en Zarautz

Bilbao, 22 abr (EFE).- La Itzulia Women 2026 comenzará el próximo 13 de mayo en la localidad guipuzcoana de Zarautz y tendrá además sus otros dos finales de etapa en Amorebieta y en San Sebastián, según han anunciado los organizadores en la presentación de la carrera femenina vasca.

Esta quinta edición de la prueba tendrá un total de 372,4 kilómetros y 14 puertos puntuables. Los seis primeros los subirán las corredoras en la etapa inicial, con salida y llegada de Zarautz tras 121,2 kilómetros con un desnivel positivo de 2.239 metros.

La segunda jornada se disputará entre Abadiño y Amorebieta. Serán 138 kilómetros salpicados con cinco cotas de tercera y 2.474 metros de desnivel acumulado.

La tercera y última etapa tendrá salida y llegada en la capital guipuzcoana con un recorrido que "replicará el trazado de la Clásica de San Sebastián". La distancia es de 113,1 kilómetros y 1.729 metros de desnivel e incluye un puerto de primera categoría, otro de segunda y uno más de tercera.

La organización ha señalado además que "en los próximos días se anunciarán los equipos participantes" en la quinta Itzulia Women dominada hasta ahora de manera casi absoluta por la neerlandesa Demi Vollering, ganadora en tres ocasiones (2022, 2024 y 2025) y segunda en 2023 tras la suiza Marlen Reusser. EFE

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