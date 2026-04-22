Espana agencias

González y Quiles llegan a 'su' gran premio con la 'vitola' de líderes

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- Los españoles Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles (KTM), llegan a 'su' Gran Premio de España, que este fin de semana se disputa en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, con la 'vitola' de líderes de sus respectivas categorías.

'Manugas' González, con apenas 3,5 puntos de ventaja sobre su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro) y tres más sobre Daniel Holgado (Kalex), tendrá el difícil compromiso de defender un liderato al que aspiran multitud de pilotos pues entre los diez primeros clasificados apenas hay 22 puntos de distancia después de las tres primeras carreras.

Pero quizás el dato más relevante, al llegar a la primera de las cuatro carreras en trazados españoles, sea la presencia de hasta siete pilotos de esta nacionalidad entre los diez primeros, lo que en el Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz) es un dato muy a tener en cuenta.

Manuel González en Tailandia, en una carrera que luego repartió la mitad de puntos al no cumplirse los dos tercios reglamentarios de la misma, y Daniel Holgado, el pupilo del equipo de Jorge Martínez 'Aspar' en Brasil -para luego sucumbir a los problemas en Austin, en donde marcó un 'cero' en su casillero-, han mostrado cierta superioridad en el inicio del campeonato.

Aunque esa superioridad sea sólo relativa merced a la victoria del australiano Senna Agius (Kalex) en Austin, en donde el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) acabó segundo y el hispano colombiano David Alonso (Kalex), fue cuarto.

Todos ellos aspiran a tener un protagonismo en el circuito Ángel Nieto, si bien no serán los únicos pues por su condición de locales y su buen arranque de temporada, habrá que tener en cuenta a Daniel Muñoz (Kalex), quinto en la tabla de tiempos, Alex Escrig (Forward), séptimo, y tras él, Alonso López (Kalex) e Iván Ortolá (Kalex).

Mucho más contundente es el liderato del joven español Máximo Quiles (KTM) en Moto3, en donde el pupilo de Jorge Mártínez 'Aspar' y del campeón del mundo y compatriota Marc Márquez, cuenta con dos segundas posiciones como peores resultados en el arranque de una temporada en la que ya ha vencido el Gran Premio de Brasil.

Quiles, con 23 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el también español Álvaro Carpe (KTM), es sin lugar a duda el principal referente en la más pequeña de las categorías del campeonato del mundo, si bien es sabido que en Moto3 nada suele estar decidido, carrera tras carrera, hasta la última vuelta.

Una última vuelta a la que suelen llegar, además de Quiles y Carpe, los también españoles Adrián Fernández (Honda), David Almansa (KTM), Brian Uriarte (KTM) o Adrián Cruces (KTM), con los hispano argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (KTM), el italiano Guido Pini (Honda) y los 'rookies' (debutantes) Veda Pratama (Honda), de Indonesia, o Rico Salmela (KTM), de Finlandia. EFE

Últimas Noticias

Despoblación y relevo generacional, claves de las elecciones andaluzas en el medio rural

Infobae

Desmantelada en Almería la mayor plataforma de piratería de manga japonés en español

Infobae

'Yo siempre a veces', la serie que retrata la precariedad de una madre soltera de 30 años

Infobae

Nogueras no ve argumentos para "no convocar elecciones" y Sánchez dice que hará de Cataluña y España "países mejores"

Nogueras no ve argumentos para "no convocar elecciones" y Sánchez dice que hará de Cataluña y España "países mejores"

'Celda 3', la historia del periodista de sucesos que acabó en la cárcel siendo inocente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente, pero el PP promete pelea: “No confunda educado con moderado”

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente, pero el PP promete pelea: “No confunda educado con moderado”

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una mujer con el 54% de discapacidad de la vivienda con un contrato vigente desde 1970

Loterías del Estado cuida de sus trabajadores: renueva su seguro de vida por si les cae un rayo, mueren envenenados o en accidente de caza

‘Operación Columna’, la historia de los guardias civiles que fueron encarcelados y expulsados por querer un sindicato: “Lo que hicieron con nosotros fue un crimen”

ECONOMÍA

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

El futuro del trabajo ya es presente: la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la necesidad de talento redefinen el empleo de la próxima década

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”