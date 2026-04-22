González y Quiles llegan a 'su' gran premio con la 'vitola' de líderes

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- Los españoles Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles (KTM), llegan a 'su' Gran Premio de España, que este fin de semana se disputa en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, con la 'vitola' de líderes de sus respectivas categorías.

'Manugas' González, con apenas 3,5 puntos de ventaja sobre su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro) y tres más sobre Daniel Holgado (Kalex), tendrá el difícil compromiso de defender un liderato al que aspiran multitud de pilotos pues entre los diez primeros clasificados apenas hay 22 puntos de distancia después de las tres primeras carreras.

Pero quizás el dato más relevante, al llegar a la primera de las cuatro carreras en trazados españoles, sea la presencia de hasta siete pilotos de esta nacionalidad entre los diez primeros, lo que en el Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz) es un dato muy a tener en cuenta.

Manuel González en Tailandia, en una carrera que luego repartió la mitad de puntos al no cumplirse los dos tercios reglamentarios de la misma, y Daniel Holgado, el pupilo del equipo de Jorge Martínez 'Aspar' en Brasil -para luego sucumbir a los problemas en Austin, en donde marcó un 'cero' en su casillero-, han mostrado cierta superioridad en el inicio del campeonato.

Aunque esa superioridad sea sólo relativa merced a la victoria del australiano Senna Agius (Kalex) en Austin, en donde el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) acabó segundo y el hispano colombiano David Alonso (Kalex), fue cuarto.

Todos ellos aspiran a tener un protagonismo en el circuito Ángel Nieto, si bien no serán los únicos pues por su condición de locales y su buen arranque de temporada, habrá que tener en cuenta a Daniel Muñoz (Kalex), quinto en la tabla de tiempos, Alex Escrig (Forward), séptimo, y tras él, Alonso López (Kalex) e Iván Ortolá (Kalex).

Mucho más contundente es el liderato del joven español Máximo Quiles (KTM) en Moto3, en donde el pupilo de Jorge Mártínez 'Aspar' y del campeón del mundo y compatriota Marc Márquez, cuenta con dos segundas posiciones como peores resultados en el arranque de una temporada en la que ya ha vencido el Gran Premio de Brasil.

Quiles, con 23 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el también español Álvaro Carpe (KTM), es sin lugar a duda el principal referente en la más pequeña de las categorías del campeonato del mundo, si bien es sabido que en Moto3 nada suele estar decidido, carrera tras carrera, hasta la última vuelta.

Una última vuelta a la que suelen llegar, además de Quiles y Carpe, los también españoles Adrián Fernández (Honda), David Almansa (KTM), Brian Uriarte (KTM) o Adrián Cruces (KTM), con los hispano argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (KTM), el italiano Guido Pini (Honda) y los 'rookies' (debutantes) Veda Pratama (Honda), de Indonesia, o Rico Salmela (KTM), de Finlandia. EFE