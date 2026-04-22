Galilea avisa de que el Castellón tiene una forma de jugar "vistosa, alegre y valiente"

Málaga, 22 abr (EFE).- El defensa Einar Galilea afirmó este miércoles que el Castellón, rival del Málaga el próximo sábado en el estadio La Rosaleda en la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion, tiene una forma de jugar "vistosa, alegre y valiente”.

“Nosotros vamos con las herramientas necesarias para contrarrestar sus puntos fuertes”, dijo en rueda de prensa el jugador vitoriano, quien estima que verán “un buen Castellón, pero seguro que se verá un buen Málaga".

El central malaguista detalló que todos los equipos de Segunda División son complicados: “Hay partidos contra rivales directos, pero no vamos más allá. Nos centramos en el Castellón, luego Eibar y así sucesivamente. Es lo que nos ha llevado hasta aquí, disfrutar de cada partido y a seguir por ese camino”.

“Sabemos que habrá un buen recibimiento, la ilusión es palpable y ese empujoncito te hace mucho más fuerte, el tener a tu gente detrás. Se nota y notamos mucho ese apoyo en La Rosaleda y en cualquier desplazamiento. Queremos hacer un gran partido y brindarles un triunfo”, subrayó.

Galilea se refirió también a la situación del Málaga, quinto clasificado con 60 puntos, a cuatro del ascenso directo, y empatado con el Burgos y Las Palmas, y destacó que “algo que tiene este equipo es el compromiso y la ilusión, eso viene de serie".

"Sabemos las ilusiones que tenemos detrás y vamos a dar el cien por cien porque este equipo siempre va a tope", afirmó Einar Galilea, quien reapareció la pasada jornada en Almería después de dos meses lesionado.

"Ojalá me lo sigan poniendo complicado, eso significa que el equipo irá bien. Cualquiera que juegue lo puede hacer bien, eso habla muy bien de los menos habituales. Me llegó una lesión después de varios partidos que llevaba enlazando, que estaba muy bien”, recordó. EFE

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