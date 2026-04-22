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España arrancará en el Europeo contra Austria, Suiza e Islandia

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Redacción Deportes, 22 abr (EFE).- La selección española femenina sub-19 disputará la fase de grupos del Europeo de la categoría, que empezará el 27 de junio en Bosnia y Herzegovina, contra las selecciones de Austria, Suiza e Islandia.

Esa es la composición del grupo B, decidida en el sorteo celebrado este miércoles en Sarajevo. En el grupo A estarán Bosnia y Herzegovina, Polonia, Suecia y Alemania.

España se clasificó para esta competición después de quedar en primera posición en su grupo en la fase clasificatoria. Las españolas ganaron sus encuentros contra Hungría e Irlanda del Norte y empataron en la última ronda contra Portugal, resultados suficientes para conseguir el billete al Europeo gracias a la diferencia de goles.

En la fase final de la máxima competición continental, las dos primeras selecciones de cada grupo pasarán a semifinales, previstas para el 7 de julio, y la final será el día 10 del mismo mes.

España es la vigente campeona del torneo. Las españolas acumulan siete títulos continentales en esta categoría, los cuatro últimos consecutivos (2004, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024 y 2025). Es el país con más entorchados en su palmarés, por encima de Alemania (seis).

EFE

acg/ism

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