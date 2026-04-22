El pívot James Karnik refuerza el juego interior del Bàsquet Girona hasta final de curso

Girona, 24 abr (EFE).- El pívot canadiense James Karnik, con pasaporte checo, se convirtió este miércoles en jugador del Bàsquet Girona hasta el final de la presente temporada para reforzar el juego interior del equipo entrenado por Moncho Fernández, mermado por las lesiones.

El director deportivo, Fernando San Emeterio, admitió en unas declaraciones distribuidas por el club que "con los problemas e incertidumbres en la recuperación tanto de Nikola Maric como de Juan Fernández (ambos pívots) era necesario reforzar esta posición".

Karnik, de 27 años y 2,06 metros, es "un pívot con mucha presencia en la zona que no evita el contacto porque es duro y muy fuerte" y que puede adaptarse al ritmo de juego de Moncho Fernández, "con actividad, energía e intensidad elevada", según analizó San Emeterio.

"Es un jugador que ha expresado su deseo de venir al Girona y ve la Liga Endesa como una buena oportunidad. Nos puede ayudar mucho tanto en el rebote defensivo como en el ofensivo porque es una de sus principales fortalezas", añadió el director deportivo.

Karnik empezó esta temporada en el Klaipeda Neptunas lituano, con el que jugó la Eurocopa, y estaba sin equipo después de acabar la temporada en Asia.

En su etapa universitaria militó en los Lehigh Mountain Hawks y Boston College Eagles, luego vivió la primera de sus tres etapas en el Fraser Valley Bandits canadiense y en la temporada 2022-2023 se estrenó en Europa con el Genève suizo y el Brno checo.

En la temporada 2024-2025 jugó la Liga BNXT con el Donar Groningen neerlandés, con unos números de 15,8 puntos, 10,8 rebotes y 1,6 asistencias por partido en la liga regular y 13,2 puntos, 10 rebotes y 1,4 asistencias por partido en las eliminatorias por el título.

San Emeterio destacó que la llegada de Karnik, internacional con la selección de la República Checa, permitirá "afrontar la recta final de la temporada con las máximas garantías e intentar quedar lo más arriba posible". EFE

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