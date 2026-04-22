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El alcalde de Algeciras pide a Albares que aclare las dudas del acuerdo sobre Gibraltar

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Algeciras (Cádiz), 22 abr (EFE).- El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha afirmado que espera que la visita que este jueves realizará al Campo de Gibraltar el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sirva para aclarar las dudas sobre el acuerdo alcanzado entre la UE y el Reino Unido sobre Gibraltar.

Antes de esa visita mañana al Campo de Gibraltar, Albares recibe este miércoles en la sede de su ministerio al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, para abordar los preparativos relacionados con la aplicación del acuerdo sobre el Peñón.

"El tiempo sigue pasando pero por mucho que lo haga lo único que hemos sacado en claro es que ha pasado el 10 de abril, fecha en la que se anunció la entrada en vigor del Tratado, sin que pudiera arrancar, fijando ahora en el miércoles 15 de julio próximo su puesta en funcionamiento", ha manifestado al respecto el alcalde de Algeciras.

Landaluce ha criticado que "poco o nada" se está hablando de la situación presente y futura de los miles de trabajadores españoles que cada día se desplazan hasta la colonia, de lo que pasará con sus pensiones o de si el puerto de Algeciras va a quedar en desventaja "ante el aumento de beneficios que se va a dar al Peñón".

"Hablamos de un texto que enarbola como bandera el derribo de la verja, algo que nos está vendiendo el Gobierno como su gran logro, pero hay cuestiones de mucho más calado para el día a día de nuestra gente y de las empresas de la comarca, de las que hasta ahora no se ha dicho nada", ha criticado. EFE

evr/fs/edr

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