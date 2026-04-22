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Morante evoluciona favorablemente de su cornada en la Maestranza

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Sevilla, 22 abr (EFE).- El diestro José Antonio Morante de la Puebla, ingresado en planta en un hospital de Sevilla tras sufrir una cornada el pasado lunes en la plaza de la Maestranza, evoluciona favorablemente de su herida, de carácter muy grave que afectó al recto y por la que fue intervenido en la enfermería del coso sevillano.

Según el entorno del diestro, la evolución de Morante, es “favorable” y ayer ya pudo levantarse de la cama en el hospital Viamed-Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde fue trasladado.

El torero, que se encuentra muy animado y comunicativo, según la fuente, tendrá que pasar algunos días alimentado por una vía para evitar el tránsito intestinal que podría complicar la recuperación.

El estado del torero, ha recalcado a EFE el cirujano Octavio Mulet, sigue siendo óptimo dentro de la cautela que implica una herida de estas características.

La cornada, que le perforó el recto, fue calificada de "muy grave" en el parte oficial emitido por el mismo facultativo que le operó en la enfermería de la plaza de toros.

Dicho parte precisaba que el diestro de La Puebla había sufrido una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm”.

El torero sevillano fue alcanzado por el cuarto toro de la tarde, un ejemplar marcado con el hierro de Hermanos García Jiménez llamado 'Clandestino' que le derribó en el transcurso del primer tercio corneándole en el suelo. La lidia del animal quedó en manos de Borja Jiménez, segundo espada del cartel.

Los gestos de dolor del torero, que ya no pudo levantarse, delataban la gravedad de la herida y fue trasladado de inmediato en brazos de las asistencias hasta la enfermería donde fue intervenido.

El próximo compromiso que figura en la agenda de Morante es el próximo 10 de mayo en Valladolid, junto a Roca Rey y Juan Ortega. Sus siguientes citas, el 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya habían agotado todas las localidades. EFE

arm/fs/lml

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