Armengol ve "cobarde" que el PP aproveche la sesión de control para pedir su dimisión cuando no puede defenderse

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha calificado de "cobarde" que el PP aproveche la sesión de control en el Pleno del Congreso para pedir su dimisión cuando ella no puede intervenir en el hemiciclo para defenderse.

Ha sido el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha aprovechado una pregunta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para pedir la dimisión de Armengol, a la que ha acusado de cometer un delito al "mentir" en sede judicial y en comisiones de investigación sobre la compra de mascarillas en pandemia cuando presidía el Gobierno balear.

"La señora Armengol ya no debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo. Dos años mintiendo en sede parlamentaria, en sede judicial, incluso hasta en el Tribunal Supremo --ha proclamado Tellado--. Y sabe usted que eso es un delito".

EL PP DICE QUE COMO PRESIDENTA DE BALEARES 'ABRIÓ LA PUERTA' A LA TRAMA CORRUPTA

A su juicio, como presidenta de Baleares, Armengol "abrió las puertas a una trama corrupta" en esa comunidad, en referencia a la trama por la que están acusados el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. "Dice que no les conocía y la UCO al final encontró hasta 65 mensajes, algunos cariñosos", ha apostillado.

Las apelaciones a la presidenta, en vez de al Gobierno que es objeto del control parlamentario, desataron murmullos de protesta en la bancada del PSOE, y Armengol replicó: "Señor Tellado, le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse".

En la misma línea intervino después el ministro Bolaños, subrayando que la intervención del 'número dos' del PP "no pasará a los anales de la valentía" por meterse "con quien efectivamente no puede defenderse, que es la presidenta del Congreso".