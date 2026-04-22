El Gobierno acusa al PP "anticonstitucional" por defender la "prioridad nacional" de Vox

Madrid, 22 abr (EFE).- El Gobierno ha asegurado que el PP se ha convertido en un partido "anticonstitucional" por defender el concepto de "prioridad nacional" de Vox, tanto en el pacto en Extremadura como en una iniciativa en el Congreso, y lo ha acusado de querer "maquillar esta realidad".

El acuerdo entre el PP y Vox para gobernar en Extremadura incluye la creación de un sistema de acceso a la vivienda protegida "inspirado en el principio de prioridad nacional", que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Tras este pacto, el PP ha presentado una enmienda a una moción de Vox que se votará este miércoles en el pleno del Congreso que pide promover el acceso a todas las ayudas públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, aunque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que lo que defienden es el arraigo.

En declaraciones a los periodistas este miércoles en el Congreso, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha lamentado la "preocupante deriva" del PP, ha calificado de "bochornosa" la "prioridad nacional" y ha asegurado que la moción de Vox que debate el pleno "avergüenza".

"El PP se ha convertido en un partido anticonstitucional. Estaremos vigilantes. Ya no es que abracen los mensajes de Vox, sino que estos mensajes se dictan desde Génova. Esta es la realidad que el PP quiere maquillar, pero esta es la realidad", ha asegurado.

Además, se ha preguntado si el PP y Vox quieren "limitar el acceso a la sanidad" a los migrantes cuando en España hay sanidad universal, "discriminar aún más" a estas personas en el acceso a la vivienda o segregar "barrios, colegios y hospitales".

Por su parte, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha remarcado ante esta polémica que él cree "en los derechos de la ciudadanía" y por ello considera que hay "razones morales, políticas y también pragmáticas y económicas" para apoyar el proceso de regularización de inmigrantes que acaba de aprobar el Gobierno.

Entre los ministros de Sumar se ha pronunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha acusado al PP de "dar a la ultraderecha la capacidad de decidir quién es merecedor de derechos y quién no".

"El PP puede hacer las piruetas que quiera. Lo que han firmado está claro y es un principio discriminatorio que, además, es ilegal", ha asegurado también en declaraciones a los medios en el Congreso.

También en representación de Sumar, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que de lo que están hablando el PP y Vox es de "quitarle derechos a las personas que viven con nosotros".

"No es un debate entre arraigo y prioridad nacional, es un debate entre racismo y xenofobia. Están ahí viendo a ver cuál de los dos es más racista, más xenófobo", ha lamentado. EFE

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