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La portavoz del Gobierno evita condenar al alcalde socialista de Lleida por prohibir el burka

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La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rehusado este miércoles condenar al alcalde de Lleida, el socialista Félix Larrosa, por plantear una nueva propuesta para prohibir el uso del velo integral en dependencias municipales.

En los pasillos del Congreso, Saiz ha dicho que el Gobierno respeta "en todo momento" la libertad religiosa pero ha puntualizado que ésta es una cuestión que requiere un análisis "sosegado". "Tiene que haber mucha pedadogía, y por supuesto, hay que hacer esos análisis precisamente con los colectivos, con las personas que más en contacto están con la diversidad en nuestro país, y no hay que caer en demagogia".

Preguntada entonces por si el alcalde de Lleida se ha equivocado, la portavoz del Ejecutivo ha evitado responder con un 'sí' o un 'no' y ha apelado a que los debates se "alejen de la demagogia y del ruido". "Yo quiero poner el foco en el aporte, en la riqueza y en la diversidad que tiene nuestro país y el importante aporte que supone la población extranjera para España", ha pretendido zanjar.

INTEGRAR A PARTIR DE LA DIVERSIDAD

También se le ha preguntado por el planteamiento del alcalde de Lleida al ministro de Industria, Jordi Hereu, quien se ha limitado a mostrar su "respeto" por las decisiones que se adopten en cada uno de los municipios, apuntando que el PSOE "desde siempre" está por "integrar a partir de la diversidad".

A ambos ministros se les ha preguntado también sobre la polémica que rodea la prioridad nacional que tanto el PP como Vox han puesto encima de la mesa en su acuerdo de gobierno en Extremadura. Así, Saiz ha denunciado "la preocupante deriva" de los partidos a la derecha y ha tachado esa medida como "avergonzante" y "bochornosa" a nivel nacional e internacional.

En tanto que lo que buscan, según ha enumerado, "es limitar el acceso a la sanidad a las personas migrantes cuando en este país hay sanidad universal, discriminar aún más a las personas migrantes en el acceso a la vivienda y segregar nuestros barrios, nuestros colegios y nuestros hospitales".

EL PP SE HA CONVERTIDO EN UN PARTIDO "ANTICONSTITUCIONAL"

Elma Saiz ha acusado al PP de haberse convertido en un partido "anticonstitucional" al atentar contra los artículos 13 y 14 de la Carta Magna, si bien ha asegurado que desde el Gobierno estarán "vigilantes" a ese "pacto de la vergüenza" en Extremadura.

En este sentido, su compañero, Jordi Hereu, ha añadido que en el Gobierno creen en los derechos de la ciudadanía y que, por tanto, hay razones "morales, políticas y también pragmáticas y económicas" para apoyar este proceso de regularización que, en su opinión, "va acorde con los valores de la ciudadanía" porque lo que pretende es "dar derechos a personas que viven ya en nuestro país"

"No podemos obviar el importante aporte que hacen más de 7 millones de personas extranjeras, que son fuerza de crecimiento de nuestro mercado laboral" y, por ende, reconocer su contribución para que España prospere, que es la realidad que tanto le duele y parece que le molesta al PP", ha concluido.

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