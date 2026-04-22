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Bolaños, sobre el pacto del PP-Vox en Extremadura: la ultraderechita trincando asientos

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Madrid, 22 abr (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este miércoles en el Congreso a Vox, formación a la que se ha referido como "la ultraderechita trincona", por estar "trincando asientos", al pactar con el PP en Extremadura.

Bolaños ha contestado así en la sesión de control al Gobierno a la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Milán, después de que preguntara sobre qué tiene el Ejecutivo "en contra de los españoles".

"Aquí los únicos que están sentados en el banquillo del Supremo por trincar es su exministro de Transportes y sus compañeros de partido", le ha respondido en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

En su intervención, el ministro ha acusado a Vox de "atacar" a los extremeños con sus políticas y le ha preguntado a la diputada por qué pactan "con la derecha servil a la ultraderecha" un acuerdo que es "absolutamente negativo para los extremeños".

Y ha aprovechado para abundar en el debate sobre la "prioridad nacional" que incluye el pacto PP-Vox en Extremadura e interrogarle con ironía a la portavoz de Vox: "¿Engañaron ustedes al PP? o ¿el PP les engañó a ustedes?".

"En estas condiciones, ¿ustedes votan hoy en la investidura de la señora Guardiola?", le ha dicho, para a continuación, espetar: "la ultraderechita trincona trincando asientos".

La portavoz de Vox, por su parte, la ha respondido invitándole a que lleve al Congreso el acuerdo firmado en Extremadura para mostrale "dónde dice esa sarta de mentiras que usted ha soltado" sobre el pacto.

Y ha acusado al Gobierno de dedicarse "a alentar la invasión inmigratoria y el miedo diciendo que viene la ultraderecha" cuando "todo lo que se podía hacer mal ya lo han hecho ustedes", ha apostillado.

Sobre la advertencia de Bolaños de que no les van a pasar "ni media" en su acuerdo con el PP en Extremadura, ha señalado que no van a dejar "a nadie sin su dignidad garantizada", antes de añadir que, con este Gobierno, "no hay asistencia digna ni para los extranjeros ni para los nacionales".

"Ante esto, por supuesto que sí, prioridad nacional", ha recalcado Millán, quien se ha mostrado convencida de que se oponen al acuerdo porque "están deseando inundar el mercado de trabajo de mano de obra esclava mientras condenan a los jóvenes españoles a la precariedad o al paro".

"Frente a la prioridad nacional ustedes practican el abandono nacional", ha rematado. EFE

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