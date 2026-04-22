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Billy Howle: No puedes dejar de decir la verdad después del rodaje de 'Palestine 36'

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San Sebastián, 22 abr (EFE).- 'Palestine 36' abrirá este jueves el 23 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, una película de vidas cruzadas sobre la revuelta contra la ocupación británica que tiene entre sus protagonistas a Billy Howle, que la presentará al público donostiarra y que hoy ha defendido la causa de este pueblo con un pañuelo palestino al cuello.

"No hay otra manera de continuar más que defendiendo Palestina después del rodaje de una película como esta. No puedes dejar de decir la verdad después de haber vivido estas experiencias", ha asegurado el actor de 'En la playa de Chesil' en rueda de prensa.

Howle será el representante en Donostia de 'Palestine 36', cuya directora, Annemarie Jacir, recibió el premio especial del Festival de Cine y Derechos Humanos en 2019 y que en esta ocasión le ha sido imposible desplazarse para hablar de un filme que siempre había deseado rodar, lo que consiguió tras ocho años de vicisitudes.

Jacir contó para ello con un reparto coral del que forman parte, entre otros, Hiam Abbas, Jeremy Irons y Robert Aramayo -ahora en las salas españolas como protagonista de 'Incontrolable'-, además de Billy Howle, en el papel de Thomas Hopkins, un funcionario del protectorado británico, "que representa el bagaje colonial pero con cierta conciencia".

El actor, nacido en 1989, ha explicado que, cuando le llegó el guion de la película, preseleccionada como candidata al Oscar Internacional 2026, apenas conocía los hechos acaecidos entre 1936 y 1939 en la Palestina administrada por el Reino Unido a la que ya empezaban a llegar en gran número judíos que escapaban de Europa, quienes se establecían en tierras requisadas a familias palestinas.

Howle ha destacado que, pese a la ficción dramática, la historia que cuenta, basada en relatos reales, está "extremadamente ajustada históricamente".

"La película puede servir para ver claramente la causalidad entre los hechos del año 36 y lo que está ocurriendo a día de hoy en la franja de Gaza", ha afirmado el intérprete británico, que ha contado cómo el ataque terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre de 2023 alteró el rodaje, pero no así el empeño de la directora por continuar con el proyecto.

La filmación continuó en Jordania, ha señalado Howle, quien para entonces ya había visitado Nazaret, Jaffa, Belén y Jerusalén en "un viaje de investigación con mucha carga emocional" que le permitió ver "de forma individual" que todo aquello que hasta ese momento para él había sido "algo abstracto" se transformaba en "cruelmente real".

Ya, tras el rodaje, pasó cinco semanas en Palestina en contacto con artistas e investigadores cinematográficos, y viendo películas palestinas, lo que cambió "totalmente" para él "la forma de ver el cine".

La película, estrenada en septiembre en el Festival de Toronto, ha pasado por más de una decena de festivales internacionales, entre ellos el BFI London Film Festival. Ha dicho que no estaban muy seguros de la recepción que iba a tener "según qué foros", pero que la sensación tras las presentaciones es que existía "mucha curiosidad intelectual, pero también mucha carga emocional".

"Me resultó sorprendente la capacidad del cine para desafiar hechos dados por ciertos y crear debates. Para algunas personas, supuso un desafío enfrentarse a la película, no desde el paternalismo y la superioridad, sino desde un lugar de tú a tú, lo que dio lugar a hablar de ello. Lo que hace 'Palestine 36' en esencia es documentar unos hechos", ha remarcado.

Ha contado que un familiar de Thomas Hopkins, el personaje que interpreta, estuvo en el pase de Londres y relató que este funcionario británico regresó de Palestina "furioso contra Inglaterra". "Realizó una campaña contra lo que estaba sucediendo. Se hizo marxista, se unió al partido Comunista. Lo que hizo Palestina fue cambiar la persona que él era", ha destacado. EFE

(foto)

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