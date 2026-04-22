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Alcaraz: "Ahora tengo voz y voto, puedo opinar, puedo decidir y comunicar lo que necesito"

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Madrid, 22 abr (EFE).- Carlos Alcaraz ha estado de paso por Madrid, donde no ha podido jugar por la lesión en la muñeca de la mano derecha que sufrió en el torneo de Barcelona hace una semana, acudió a la gala de los Premios Laureus y también a la Caja Mágica.

El murciano, ganador de siete títulos del Grand Slam, que ha dejado en el aire su presencia en Roland Garros a causa de esa dolencia, visitó la exposición de la fundación que lleva su nombre y participó en el pódcast oficial del Masters 1.000 de Madrid, donde habló de su situación.

Alcaraz inició recientemente una nueva etapa con un cambio en su equipo, sin Juan Carlos Ferrero como entrenador y con más protagonismo para Samu López, ahora su primer técnico.

El murciano de 22 años desveló que se siente maduro y asentado dentro del equipo y participativo en las decisiones.

“Ahora pues más o menos tengo voz y voto. Puedo opinar, puedo decidir, puedo comunicar lo que necesito y cuándo tengo que parar y cuándo necesito entrenar”, dijo.

De hecho, el número dos del mundo reconoció que en los últimos tres años ha aprendido y ha encontrado cierta estabilidad: “Tenía muchos altibajos en los que hemos tenido que aprender mucho. Antes la presión y los nervios me podían. Ahora ya me lo tomo con mucha más naturalidad, con mucha más calma, disfrutando en pista”.

El campeón del Abierto de Australia echa de menos poder saltar a la pista. “Al no poder jugar aquí en Madrid, las sensaciones son un poquito distintas. Estoy bien, pero podríamos estar mejor”, señaló.

Carlos Alcaraz reconoció que cuando regresa a casa tiene la sensación de que vuelve a ser el niño de antes, que lo que más echa de menos cuando viaja es dormir en su cama y después "una buena marinera", aperitivo típico murciano.

“Cuando vuelvo a Murcia es como que vuelvo al niño de antes. En cierto modo me olvido que soy tenista y vuelvo a ser la persona que siempre he sido”, dijo Alcaraz, que disfruta con la normalidad.

“Hacer las cosas más sencillas del mundo con mis amigos lo que me relaja y lo que me vuelve a la tierra”, destacó el de El Palmar.

También se refirió al golf, otra de sus pasiones. Un deporte en el que "lo principal es (competir) contra ti mismo”.

“Conforme vas viendo que vas mejorando, más te va enganchando”, contó. De hecho, cuando le preguntaron por un objetivo personal para 2026 fuera de la pista, no dudó: “Me he propuesto yo un objetivo personal al final de año y es intentar ser hándicap 5 en el golf, ahora estoy en 12 más o menos”.

Y desveló la rivalidad que mantiene con el británico Andy Murray en los campos de golf: “Tengo que ser honesto aquí. Si jugamos un uno contra uno, me funde, me pega una fundida tremenda, pero ese es mi segundo objetivo a medio plazo. Cuando sea hándicap cinco, le ganaré”. EFE

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