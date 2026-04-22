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101-94. Los Lakers también ganan contra Kevin Durant

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Washington, 22 abr (EFE).- LeBron James firmó 28 puntos y lideró a Los Angeles Lakers en su triunfo por 101-94 sobre los Houston Rockets, que les sitúa con 2-0 en la serie, pese al regreso de Kevin Durant al quinteto texano.

James, a sus 41 años, volvió a echarse a los Lakers a la espalda ante las bajas del esloveno Luka Doncic y Austin Reaves, cuya presencia en esta primera ronda de 'playoff' es más que dudosa.

Los oro y púrpura se han convertido en la gran sorpresa de este inicio de eliminatorias, ya que muy pocos confiaban en que pudieran plantar cara a los Rockets sin sus dos principales anotadores.

Durant firmó 23 puntos en su regreso y superó los 5.000 puntos en 'playoff' a lo largo de su carrera, un hito que solo seis jugadores habían alcanzado antes que él, entre ellos LeBron James.

El de Washington, sin embargo, se apagó tras el descanso, con solo tres de sus 23 puntos en la segunda mitad. Además, acumuló nueve pérdidas.

Los Rockets dominaron el inicio del partido hasta que los Lakers firmaron un parcial de 15-0 entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo, donde se situaron con quince puntos de máxima ventaja, (49-34).

Houston respondió entonces con un parcial de 0-14, a las puertas de empatar el encuentro al borde del descanso, al que se llegó con 54-51.

A la vuelta de vestuarios, los Rockets, con una canasta de Jabari Smith Jr., se pusieron un punto arriba en el marcador, pero la alegría duró apenas 30 segundos, hasta que un triple de Luke Kennard devolvía a los Lakers a la cabeza.

Los jugadores del cuadro angelino encontraron respuesta a cada arremetida de los Rockets, que no volvieron a ponerse por delante, aunque tampoco permitieron a los angelinos abrir brecha más allá de los 10 puntos.

LeBron James terminó con 28 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, el también veterano Marcus Smart sumó 25 puntos, mientras que Luke Kennard firmó 23.

"Todo lo duro que jugamos en el primer partido teníamos que duplicarlo en el segundo. Sabíamos cómo iban a salir, la urgencia que iban a tener, así que nosotros teníamos que ser aún más intensos. Y creo que hicimos un gran partido», dijo James.

Para los Rockets, el turco Alperen Sengun contribuyó con 20 puntos y 10 rebotes a los 23 de Kevin Durant, mientras que Jabari Smith Jr. sumó 18 y Amen Thompson 16.

La eliminatoria se traslada ahora a Houston para los dos próximos partidos, que se disputarán el viernes y el domingo.

Los Lakers son, junto a los Cleveland Cavaliers, el único equipo que ha ganado los dos partidos de su serie como local, mientras que Boston Celtics, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, New York Knicks y Denver Nuggets han perdido el factor cancha. EFE

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